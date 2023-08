Acido ialuronico in capsule: i migliori prodotti da acquistare

Fonte: iStock Acido ialuronico in capsule: ecco come e perché assumerlo

L’acido ialuronico è una sostanza naturalmente presente nel corpo umano che dopo i 25 anni viene progressivamente a diminuire. Questa diminuzione con il tempo può portare a delle carenze, motivo per cui sono stati introdotti sul mercato molte tipologie di integratori che lo includono.

Scopriamo cos’è e a cosa serve l’acido ialuronico per poi scegliere l’integratore che fa per noi.

Che cos’è l’acido ialuronico

L’acido ialuronico è una sostanza presente naturalmente nel corpo umano e si trova in diverse parti del corpo, come la pelle, le articolazioni e gli occhi. È una molecola dall’alto peso, quindi molto grande e complessa; appartiene al gruppo dei glicosamminoglicani, una sostanza che viene auto prodotta dal nostro corpo a livello del derma. Per la sua natura viscosa e per la sua capacità di legare molte molecole di acqua tra loro, svolge un ruolo cruciale nell’idratazione, nell’elasticità e nella lubrificazione dei tessuti come ad esempio nelle articolazioni.

Fonte: iStock

Si tratta di un vero e proprio alleato di bellezza e giovinezza, in grado di rallentare il naturale processo di invecchiamento e migliorare l’aspetto della pelle. Dopo i 25 anni, il nostro corpo comincia a produrne sempre di meno, portando alla disidratazione e quindi perdita di turgore dei tessuto cutaneo. Ed è qui che possono entrare in gioco gli integratori!

Benefici degli integratori in capsule di acido ialuronico

Le capsule di acido ialuronico possono essere utilizzate come integratori per mantenerne a sufficienza all’interno del nostro organismo. Tali integratori, specificamente formulati con un elevato dosaggio di acido ialuronico per contrastare l’invecchiamento della pelle, hanno la funzione di agire in maniera mirata lì dove i livelli di acido ialuronico sono diminuiti, conferendo idratazione e compattezza al tessuto.

Per molto tempo l’integrazione di acido ialuronico è avvenuta in maniera indiretta, ricorrendo a supplementi di glucosamina, soprattutto per promuovere la salute delle articolazioni. Un tempo l’integrazione per via orale dell’acido ialuronico è stata scartata perché i processi digestivi alterano irrimediabilmente la struttura dell’acido ialuronico, inattivandolo.

L’acido ialuronico abbonda particolarmente nelle creste del gallo e tale materiale è stato utilizzato per la preparazione di integratori specifici, che hanno dimostrato effetti positivi sull’idratazione della pelle – dimostrando quindi di venir assorbito correttamente dal corpo.

Ad oggi però, la maggior parte dell’acido ialuronico non è comunque di origine animale, ma viene prodotta per fermentazione batterica e le opzioni vegan abbondano, proprio per accontentare davvero tutte le esigenze.

Quali sono quindi gli effettivi benefici degli integratori in capsule a base di acido ialuronico?

Idratazione della pelle : circa la metà dell’acido ialuronico presente nel nostro corpo è localizzato negli strati intermedi della pelle, tuttavia, quando la quantità di acido ialuronico inizia a diminuire, cominciano a comparire sulla pelle delle piccole rughe d’espressione. L’assunzione di acido ialuronico integratore può efficacemente prevenire questo processo, fornendo alla pelle la quantità di acido ialuronico adatta a ristabilire l’equilibrio dell’epidermide.

: circa la metà dell’acido ialuronico presente nel nostro corpo è localizzato negli strati intermedi della pelle, tuttavia, quando la quantità di acido ialuronico inizia a diminuire, cominciano a comparire sulla pelle delle piccole rughe d’espressione. L’assunzione di acido ialuronico integratore può efficacemente prevenire questo processo, fornendo alla pelle la quantità di acido ialuronico adatta a ristabilire l’equilibrio dell’epidermide. Lubrificazione delle articolazioni : un’alta densità di acido ialuronico si concentra nelle articolazioni, proteggendole dall’usura e dall’invecchiamento. L’acido ialuronico è ampiamente usata per il trattamento di artrosi, soprattutto a scopo preventivo, risquotendo molti successi.

: un’alta densità di acido ialuronico si concentra nelle articolazioni, proteggendole dall’usura e dall’invecchiamento. L’acido ialuronico è ampiamente usata per il trattamento di artrosi, soprattutto a scopo preventivo, risquotendo molti successi. Proprietà antiossidanti: l’acido ialuronico ha proprietà antiossidanti che aiutano a contrastare i danni dei radicali liberi.

Come ogni integratore, gli indiscussi benefici dell’uso di acido ialuronico via orale non bastano se non accompagnati da uno stile di vita sano, corretta alimentazione, regolare movimento ed evitando fumo, alcool e l’esposizione ai raggi solari senza un’adeguata protezione – tutti fattori accelerano l’invecchiamento della pelle e favoriscono la comparsa di rughe.

Tipologie di acido ialuronico in capsule

Per valutare la tipologia di integratori di acido ialuronico più adatti alle proprie esigenze, vanno valutati i seguenti parametri:

Origine vegetale o animale : gli integratori possono essere di origine animale o vegetale, a seconda della fonte da cui viene estratto l’acido ialuronico. Come detto in precedenza, oggi la maggior parte delle capsule in commercio sono di origine vegetale.

: gli integratori possono essere di origine animale o vegetale, a seconda della fonte da cui viene estratto l’acido ialuronico. Come detto in precedenza, oggi la maggior parte delle capsule in commercio sono di origine vegetale. Il peso molecolare : quando abbiamo a che fare con integratori a base di acido ialuronico non dobbiamo ricercare valori alti per la densità molecolare perché non saranno capaci di agire in profondità . Più il peso molecolare è alto e più l’acido ialuronico non riesce a penetrare a fondo. Nel caso dell’acido ialuronico sotto forma di integratore, quindi da ingerire, è bene orientarsi verso prodotti con un basso peso molecolare , compreso tra i 10 e 1000kDa. Esistono poi anche integratori a bassissimo peso molecolare, con una dimensione compresa tra i 3 e gli 8 kDa. Queste sono molecole molto piccole che vanno a raggiungere gli strati più profondi, così da svolgere la loro funzione anti-invecchiamento in maniera efficace.

: quando abbiamo a che fare con integratori a di acido ialuronico non dobbiamo ricercare valori alti per la densità molecolare perché non saranno capaci di agire in . Più il peso molecolare è alto e più l’acido ialuronico non riesce a penetrare a fondo. Nel caso dell’acido ialuronico sotto forma di integratore, quindi da ingerire, è bene orientarsi verso prodotti con un , compreso tra i 10 e 1000kDa. Esistono poi anche integratori a con una dimensione compresa tra i 3 e gli 8 kDa. Queste sono molecole molto piccole che vanno a raggiungere gli strati più profondi, così da svolgere la loro funzione anti-invecchiamento in maniera efficace. Attenzione agli ingredienti: gli integratori sono sempre mixati con molti altri componenti per favorirne l’assorbimento ma che possono anche dare degli effetti collaterali. Chiedi sempre al tuo medico curante prima di assumere integratori ed evita qualsiasi fai da te sopratutto in situazioni precarie come gravidanza o allattamento.

I migliori integratori in capsule a base di acido ialuronico

L’acido ialuronico in capsule GloryFeel contiene 525 mg di puro acido ialuronico per ogni capsula (sodio ialuronato naturale al 100%). La dose consigliata è di 1 piccola capsula al giorno facile da deglutire; la confezione contiene 90 capsule di acido ialuronico. Questo integratore è privo di agenti separatori come magnesio stearato, gelatina, aromi, coloranti e naturalmente senza OGM, 100% vegan. Naturalmente senza glutine e senza lattosio.

Tutti i prodotti GloryFeel sono realizzati in Germania seguendo i più alti standard qualitativi e sono sottoposti a severi controlli di qualità, nonché a regolari test effettuati da laboratori di analisi accreditati.

Offerta GloryFeel Acido Ialuronico Puro 525mg, 90 capsule

Grazie alla nuova formula migliorata, una capsula di integratore WeightWorld fornisce 600mg di acido ialuronico puro per dose ed è puro 100% senza coloranti e conservanti. Inoltre è puro 100 % è inoltre senza glutine e lattosio.

WeightWorld Acido Ialuronico Puro 600mg, 180 capsule

Nutravita è un marchio noto di vitamine e integratori che soddisfa milioni di clienti in tutto il mondo dal 2014. Si tratta di prodotti di alta qualità testati in lotti e certificati nel Regno Unito e tutelati dai più alti standard di produzione del mondo (GMP, BRC). Una capsula dell’integratore vegano Nutravita corrisponde a una dose giornaliera di 600 mg di acido ialuronico. Le capsule sono fatte con ingredienti di alta qualità, senza colori artificiali, aromi o dolcificanti, OGM, privi di allergeni come glutine, lattosio e grano.

Nutravita Acido Ialuronico in Capsule – 3 Mesi di Fornitura Capsule di Acido Ialuronico da 600 mg

Questo complesso di acido ialuronico e collagene combina un mix di integratori utili non solo alla pelle ma anche ai tuoi capelli e unghie.

La dose giornaliera raccomandata (2 capsule) corrisponde a 1.000 mg di collagene idrolizzato, 200 mg di ialuronato di sodio, 30 mg di silicio, 25 mg di vitamina C, 10 mg di zinco, 145 mg di biotina e 55 mg di selenio. Biotina, vitamina C e zinco aiutano a preservare la salute della pelle mentre il selenio e lo zinco mantengono il normale stato di capelli e unghie.

Natural Elements Collagene e Acido Ialuronico Integratore arricchito

