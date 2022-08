Migliori trattamenti ristrutturanti per capelli danneggiati a meno di 20 euro

Fonte: iStock I trattamenti low cost per avere capelli sani e forti

I capelli sono diventati i protagonisti assoluti del look! Avere il taglio del momento oppure una capigliatura sempre in ordine è ormai un must have per ogni donna.

La possibilità di giocare con i colori e con la piega è di sicuro uno modo per avere sempre un aspetto differente e esprimere in pieno la propria personalità. Tutti questi trattamenti e l’esposizione al sole possono però rovinare i capelli e renderli secchi e aridi.

Cheratina per far brillare i capelli

Per avere una chioma morbida e luminosa non c’è bisogno di rivolgersi necessariamente a un professionista. In commercio ci sono trattamenti ristrutturanti che possono restituire ai capelli forza e brillantezza perché si basano su principi attivi come la cheratina che agiscono sulla ricostruzione della struttura del capello.

Questi trattamenti non possono proprio mancare nel tuo beauty durante il cambio stagione o dopo l’estate, quando i capelli sono particolarmente stressati dall’esposizione al sole e dalla salsedine. Con queste maschere a meno di 20 euro avrai un risultato come quello del parrucchiere.

La maschera spray che ripara e districa i capelli

Prendersi cura dei capelli può richiedere molto tempo, ma per ottenere un risultato invidiabile in pochi minuti, dovrai inserire nella tua skincare capelli lo spray Intercosmo Il Magnifico. Il trattamento racchiude in sé tutti i vantaggi di una maschera e la comodità di uno spray, regalandoti capelli brillanti e facili da pettinare senza doppie punte. Pronta ad accompagnarti in ogni spostamento, puoi applicarla sia sui capelli umidi che su quelli asciutti per avere un risultato impeccabile in ogni momento.

Intercosmo Il Magnifico La maschera spray che agisce in pochi minuti e restituisce capelli facili da pettinare

La maschera perfetta per ogni tipo di capelli

Lisci, ricci, mossi oppure colorati, se anche a te piace cambiare continuamente look, sai perfettamente che i capelli potrebbero danneggiarsi. Per nutrirli in profondità allora nella tua routine di bellezza devi inserire la maschera BoldPlex 3 Bond Repair. Il trattamento riesce ad agire a livello molecolare ed è in grado di riparare le proteine dei capelli che da secchi e sfibrati saranno lucenti e morbidi.

BoldPlex 3 Bond Repair Il trattamento che ripara i capelli in profondità

Il trattamento per riparare i capelli danneggiati

Dopo una vacanza al mare o trattamenti intensivi, i capelli hanno bisogno di essere coccolati per riacquistare morbidezza e lucentezza. Il trattamento Redken One United è uno spray che regala il giusto nutrimento proteggendo i capelli dai danni del calore e dalle aggressioni esterne eliminando l’effetto crespo. La formula arricchita con olio di cocco ti restituirà una chioma setosa e profumata, pronta a diventare la protagonista del tuo look.

Offerta Redken One United Lo spray all’olio di cocco che nutre e rinforza i capelli

Mai più doppie punte

La cheratina è l’ingrediente fondamentale dello spray Alama Repair che si prende cura dei capelli e li ripara in profondità. Con questo prodotto, infatti, potrai dire addio alle doppie punte perché è in grado di ricostruire i fusti dei capelli e restituirgli forza e volume. Inoltre è un trattamento termo protettivo e potrai utilizzare tranquillamente piastre e phone per un’acconciatura diversa ogni giorno.

Offerta Alama Repair Lo spray per dire addio alle doppie punte

La maschera per capelli rovinati e che si spezzano

I capelli stressati e sfibrati tendono a spezzarsi e con la cheratina contenuta all’interno della maschera Phytokeratine potrai ricostruire e riparare la fibra capillare. La texture vellutata insieme alle ceramidi di riso riescono a levigare e riempire le microlesioni del capello per irrobustire anche quelli più fragili. Il risultato? Capelli elastici, setosi e dall’effetto wow!

Offerta Maschera Phytokeratine La maschera alla cheratina che ripara e rinforza i capelli

