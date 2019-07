Come migliorare la vita sessuale sfruttando il ciclo

editato in: da

Il ciclo è spesso motivo di stress per le donne, ma poche sanno che, se lo sfruttano nel modo giusto, potrebbe aiutarle a migliorare la loro vita sessuale.

Pancia gonfia, appetito che aumenta, nervosismo, sono solo alcuni dei sintomi con cui devono fare i conti le donne durante il periodo del ciclo. Ma cosa succederebbe se riuscissimo a sfruttare questo momento del mese per fare del bene a noi stesse?

A parlarne è Charles Kingsland, noto ginecologo che mette in evidenza gli ormoni che entrano in gioco durante il ciclo. Nella prima fase, ad esempio, l’organismo produce una grande quantità di estrogeni che raggiungono il picco nel momento dell’ovulazione. Secondo l’esperto questo coincide con un aumento del desiderio sessuale, questi infatti sono i giorni più fertili.

Si tratta del periodo giusto per provare una nuova posizione, per sedurre il partner e tirare fuori il proprio sex appeal. La “finestra fertile” dura circa 12-16 giorni durante i quali la passione è alle stelle.

Aumentano non solo gli estrogeni, che garantiscono il buonumore, ma anche i feromoni, che inviano dei messaggi chimici all’altro sesso, per attirarlo. Allo stesso tempo la donna avverte come più desiderabile il partner e prova un impulso maggiore verso il sesso.

Gli ormoni prodotti durante l’ovulazione e liberati nell’organismo dunque favorirebbero non solo la ricerca dell’intimità, ma anche l’orgasmo. Non solo, il sesso, grazie alle endorfine liberate durante il raggiungimento del piacere, aiuterebbe ad alleviare i fastidi e i dolori causati dal ciclo.

In ogni caso, come svela lo stesso esperto, l’aumento del desiderio varia da persona a persona ed è legato alla regolarità delle mestruazioni. Inoltre l’assunzione di contraccettivi ormonali, come la pillola, il cerotto anticoncezionale o l’anello vaginale, potrebbero non solo modificare il piacere, ma anche diminuire la libido.

Infine, come sempre, è importante sottolineare che il desiderio sessuale e il piacere sono legati anche ad altri fattori. Stress, ansia e uno stile di vita errato possono infatti influenzare negativamente non solo il ciclo, ma anche la sessualità.