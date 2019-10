Calo del desiderio, perché accade prima nelle donne

editato in: da

Quando si vive una relazione molto lunga, il calo del desiderio è sempre in agguato. Secondo fonti scientifiche, sarebbe proprio la donna ad arrendersi per prima alla pigrizia dei rapporti intimi.

Secondo il British National Surveys of Sexual Attitudes and Lifestyles, che a oggi rappresenta il più grande studio scientifico sulla vita sessuale della coppia, sono le donne, per prime, a perdere interesse nei confronti dell’intimità con il proprio partner.

Lo studio è stato condotto in Gran Bretagna da un team di esperti dell’University College London, cooperando con la London School of Hygiene & Tropical Medicine e con il NatCen Social Research.

La ricerca, pubblicata sulla rivista BMJ Open, ha coinvolto 4.839 uomini e 6.669 donne di età compresa tra i 16 e i 74 anni che vivono una relazione di lunga data.

Dallo studio è emerso che le principali motivazioni del calo di desiderio, riguardano principalmente problemi di salute di uno dei partner, la durata della relazione e la convivenza.

Quello che è emerso è che sono le donne le prime a perdere interesse nei confronti dell’intimità con il propio partner in una condizione di stabilità della relazione.

La motivazione è sicuramente da ricercare nell’istinto sessuale e nei fattori biologici anche se quelli sociali influiscono comunque molto anche sul desiderio di intimità.

La ragione principale, che porta una donna a disinteressarsi al sesso di coppia, è dovuta al fatto che, dopo diversi anni di relazione l’universo femminile sembra dedicarsi ad altro e prestare dunque poca importanza all’intimità.

Questo è sicuramente il caso di quando ci sono dei figli e una quotidianità domestica da gestire, occupandosi soprattutto le donne della crescita dei bambini e del mantenimento della casa, queste si sentono sovraccariche di lavoro e non automaticamente reprimono il desiderio.

Potremmo riassumere il tutto dicendo che le donne, a fine giornata, non desiderano altro che andare a letto, ma per dormire, senza quindi ricercare l’intimità con il partner.

Un’altra motivazione è data dalla monotonia sessuale di coppia: se una donna infatti non si sente stimolata, tende a perdere interesse. Questo accade quando ad esempio la partner femminile non condivide le preferenze sessuali del suo compagno o se comunque l’intimità diventa abitudine, sia di modalità che di orari.

Il dialogo è in questo senso il migliore alleato nella coppia, anche per i problemi legati al calo del desiderio.

Per mantenere viva la coppia infatti è opportuno parlare sinceramente e apertamente con il proprio partner anche dei problemi legati all’intimità, solo così è possibile mantenere equilibrata e sana una relazione sotto ogni aspetto.