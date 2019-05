Vestiti nuovi: ecco perché dovresti sempre lavarli prima di indossarli

editato in: da

Chi di noi, preso dall’entusiasmo per un abito nuovo appena acquistato, non lo ha indossato subito, senza preoccuparsi troppo che qualcuno può averlo provato prima o senza pensare dove quel capo è stato appoggiato prima di arrivare a noi? Tutte noi almeno una volta non abbiamo resistito a questa tentazione.

Male, molto male. Perché indossare ciò che si compra senza prima fargli fare una lavatrice è una pessima abitudine. Per un semplicissimo motivo: i capi sono pieni zeppi di germi. Ogni volta che ci proviamo una camicia nuova, nella migliore delle ipotesi equivale a mettersi addosso qualcosa che è già stato indossato da una ventina di persone. E non tutti abbiamo lo stesso concetto di pulizia personale.

Quando entriamo in un negozio e proviamo qualcosa, dobbiamo sempre pensare che è stata provata da qualcun altro e poi riposta negli scaffali insieme a migliaia di germi e batteri che hanno ereditato da altre persone. Sui vestiti si depositano batteri di ogni tipo: secrezioni respiratorie, cellule epidermiche e persino residui fecali, cellule vaginali, lievito, secrezioni respiratorie (ovvero muco). L’incavo della cucitura di ascelle e natiche sono i punti punti più delicati dove si annidano germi e batteri.

Le malattie che si possono contrarre sono diarrea, norovirus, gastroenteriti, batteri MRSA e funghi. I microorganismi possono sopravvivere anche per mesi, perciò è importate lavare in acqua calda i capi appena comprati e naturalmente lavarsi le mani dopo un’intensa sessione di shopping.