Osteomielite: cos’è, cause, sintomi e trattamenti

L’osteomielite, un’infezione dell’apparato osteo-articolare, se trascurata può diventare cronica. Predilige le ossa ricche di tessuto spongioso, prevalentemente quelle altamente vascolarizzate, e si manifesta più frequentemente nei bambini, negli anziani e negli individui fragili o immunocompromessi. Ogni anno, secondo l’Associazione Nazionale per le Infezioni Osteo-Articolari, colpisce circa 15.000 persone in Italia.

I batteri piogeni sono i principali responsabili, seguiti più raramente da micobatteri e funghi. Solitamente, essi raggiungono il sito dell’infezione attraverso il flusso sanguigno, da tessuti vicini infetti o da ferite aperte, includendo anche cause iatrogene come interventi chirurgici o trattamenti dentali. Una volta insediatisi, i globuli bianchi tentano di eliminare il patogeno, ma il rilascio di enzimi provoca danni e necrosi ossea. Il pus invade i vasi sanguigni ossei, interrompendo il flusso e creando sequestri ossei. In risposta, l’organismo tenta di isolare la zona necrotica con nuovo tessuto osseo, formando un involucro osseo.

L’osteomielite può manifestarsi in forme acuta, subacuta o cronica, con quest’ultima caratterizzata da sintomi persistenti per oltre 6 settimane. Le forme croniche tendono ad associarsi a sclerosi e deformità ossee, con patogeni a volte resistenti agli antibiotici e di difficile trattamento. La tempestiva identificazione della patologia e la valutazione della sua cronicità sono cruciali per definire il piano terapeutico più efficace.

Cause dell’osteomielite

L’osteomielite può insorgere per diverse cause e con diversi meccanismi, i principali dei quali sono:

infezione per invasione diretta

diffusione ematogena da altra sede di infezione

per contiguità (da infezioni limitrofe)

L’infezione per invasione diretta si verifica quando l’agente patogeno raggiunge l’osso direttamente, ad esempio durante una operazione chirurgica, a seguito di una frattura ossea esposta o per mezzo di oggetti perforanti che con l’osso hanno un contatto diretto. Alcuni casi di osteomielite si verificano infatti dopo impianto di protesi ossee o placche metalliche.

Nel caso di diffusione ematogena il sangue è il vettore dell’infezione e il patogeno più coinvolto è lo Staphylococcus aureus. I soggetti più a rischio sono gli anziani (a livello della colonna vertebrale), i bambini (a livello delle estremità ossee di gambe e braccia) e i soggetti immunocompromessi come i dializzati, i soggetti tossicodipendenti e i pazienti che assumono terapie immunosoppressive.

Infine, l’osteomielite può verificarsi per estensione da tessuti molli infetti circostanti l’osso come nel caso di traumi, operazioni chirurgiche, ulcere, tumori o esiti di radioterapia. Anche in questo caso i soggetti più a rischio sono i soggetti immunocompromessi e fragili.

Sintomi dell’osteomielite

I sintomi dell’osteomielite dipendono dalla sede, dall’estensione e dalla gravità dell’infezione.

Il principale sintomo delle osteomieliti acute è il dolore, di tipo pulsante e generalmente molto intenso, soprattutto nei casi di infezione da protesi. Nel caso di osteomielite a sede vertebrale, il paziente lamenta mal di schiena esacerbato dal movimento e non responsivo alla assunzione di analgesici.

La regione cutanea corrispondente alla sede ossea infetta può essere tumefatta e calda, e in alcuni casi si può osservare la formazione di un ascesso. Altri sintomi tipici delle forme acute sono:

calo ponderale

astenia

piressia con brividi

cefalea

formazione di fistole

fratture

Diagnosi di osteomielite

Nel caso di sintomi sospetti (dolore, piressia, brividi, perdita di peso, astenia) e segni suggestivi (tumefazione, ascessi) è necessario rivolgersi tempestivamente al proprio medico per ulteriori accertamenti.

Tra questi, gli esami ematici saranno il primo passo per evidenziare una infezione, indagando VES e PCR (proteina C reattiva) i cui livelli potrebbero risultare elevati. Conseguenzialmente, verranno prescritti esami diagnostici come RX, TAC, RMN o scintigrafia ossea, le ultime due particolarmente indicate per porre diagnosi.

Terapie dell’osteomielite

L’ospedalizzazione dei pazienti affetti da osteomielite è spesso necessaria per diversi motivi fondamentali. In primo luogo, l’osteomielite è una condizione grave che richiede un trattamento intensivo e multidisciplinare, che può includere terapia antibiotica endovenosa, interventi chirurgici per drenare il pus e rimuovere il tessuto necrotico, nonché la gestione del dolore e il supporto nutrizionale.

Inoltre, l’ospedalizzazione consente un monitoraggio costante dello stato del paziente, inclusi i parametri vitali e la risposta al trattamento, consentendo un aggiustamento tempestivo delle terapie in base all’evoluzione della malattia. In alcuni casi, specialmente nelle forme più gravi o nei pazienti con comorbidità, l’ospedalizzazione può essere necessaria anche per garantire un ambiente sterile e controllato, riducendo il rischio di complicazioni e favorendo una guarigione ottimale. Infine, l’ospedalizzazione offre un supporto emotivo e psicologico al paziente e alla sua famiglia, fornendo un ambiente sicuro e confortevole durante un momento difficile e spesso doloroso.

Se le cure sono tempestive, la prognosi dell’osteomielite è buona.

