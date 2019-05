Carboidrati, i 15 cibi che ne contengono meno

L'assunzione o meno di carboidrati, negli ultimi anni, è al centro di varie discussioni, anche in relazione all'arrivo del trend delle. La maggior parte di queste, infatti, prevede l'assunzione di una quantità minima, in modo tale da lasciare quanto più spazio possibile alle proteine. In realtà, diversi studi scientifici affermano che i, ovviamente, senza superare il quantitativo massimo di 80gr. Il quesito sui pro ed i contro, incontra risposte spesso discordanti. C'è, infatti chi demonizza gli zuccheri semplici e chi, invece, demonizza i carboidrati su tutti i fronti. Essi, però,, indispensabile per il corretto funzionamento di organi e cervello. Inoltre, eliminandoli totalmente dalla propria alimentazione, si avrà la sensazione di stanchezza, un peggioramento intellettuale ed un aumento degli stati d'ansia. Oltretutto, si rischia l'ipoglicemia, il cosiddetto, "non vederci più dalla fame". Esistono, comunque, degli alimenti inaspettati che ne contengono un quantitativo davvero esiguo, dallo 0% al 3%, nonostante la maggior parte di essi non possa sostituire totalmente un pasto ed alcuni di essi bisogna assumerli con moderazione perchè, pur essendo low carb, contengono comunque sale, colesterolo e grassi saturi.