William e Carlo saltano la cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV

Fonte: Getty Images Re Carlo, Papa Leone e William

In linea con la tradizione reale, Re Carlo non parteciperà alla cerimonia d’insediamento di Papa Leone XIV, prevista per domenica 18 maggio. Non ci sarà neppure il Principe William, che di recente ha presenziato ai funerali di Bergoglio. In rappresentanza dei Windsor approderà a Roma un altro membro reale, molto amato dai sudditi: il Principe Edoardo.

William e Re Carlo assenti all’investitura di Papa Leone XIV

Buckingham Palace ha confermato che Re Carlo non parteciperà all’insediamento ufficiale di Papa Leone XIV, eletto dopo la morte di Papa Francesco. Sua Maestà sarà rappresentato dal fratello minore, il Principe Edoardo, Duca di Edimburgo, all’insediamento papale previsto per il 18 maggio in Piazza San Pietro, a Roma. Un evento che, come accaduto per i recenti funerali di Papa Francesco, vedrà di nuovo riuniti in Italia molti leader mondiali e personalità di spicco.

“Il Duca di Edimburgo rappresenterà Sua Maestà all’insediamento di Papa Leone XIV”, ha annunciato un portavoce del palazzo senza però svelare i motivi dell’assenza di William e Carlo. Probabile però che ci sia semplicemente la volontà di seguire un tradizione che dura ormai da tempo all’interno della monarchia britannica, dove i sovrani regnanti in genere non partecipano ai funerali o alle cerimonie di insediamento dei capi di Stato. Questi incarichi sono spesso assegnati ad altri membri di spicco della royal family.

Questo protocollo è già stato osservato qualche settimana fa, quando il Principe William ha presenziato (senza Kate Middleton) al funerale di Papa Francesco in rappresentanza di Re Carlo.

Allo stesso modo, quando Papa Giovanni Paolo II morì nel 2005, Carlo, allora Principe di Galles, rappresentò la Regina Elisabetta II. All’insediamento di Papa Benedetto XVI, il Principe Filippo partecipò per conto della moglie, mentre il Duca e la Duchessa di Gloucester, cugini di Elisabetta, erano presenti all’insediamento di Papa Francesco nel 2013.

Non è chiaro se Edoardo arriverà in Italia in compagnia della moglie, la Principessa Sophie, sposata nel 1999. La nota non fa cenno alla Duchessa di Edimburgo, probabile dunque che non sarà coinvolta in questa “spedizione”.

Il messaggio di Re Carlo per Papa Leone XIV

Sebbene le presentazioni ufficiali siano al momento rimandate, Re Carlo non ha esitato a mandare i suoi migliori auguri al neoeletto Papa Leone XIV, 267° papa della Chiesa cattolica romana e primo pontefice americano in assoluto.

Secondo quanto riportato da Buckingham Palace, il monarca britannico ha inviato un messaggio privato di congratulazioni a Robert Francis Prevost a nome suo e della Regina Camilla. Non è stata però fornita alcuna indicazione su quando Carlo incontrerà il nuovo Papa.

Charles era molto legato a Bergoglio, che ha incontrato pochi giorni prima della sua morte.

“Mia moglie ed io abbiamo accolto la notizia della scomparsa di Papa Francesco con profonda tristezza. Tuttavia, i nostri cuori sono stati in qualche modo sollevati sapendo che Sua Santità ha potuto condividere un augurio pasquale con la Chiesa e il mondo che ha servito con tanta dedizione durante la sua vita e il suo ministero”, aveva scritto nella sua missiva di cordoglio, elogiando Francesco anche per “la sua dedizione di una vita al servizio, alla compassione e alla guida spirituale”.