Chi è Birgitte, Duchessa di Gloucester che ha sostituito Camilla

Fonte: Getty Images Birgitte van Deurs, Duchessa di Gloucester

Dalla Danimarca al Regno Unito, entrando nella storia della Royal Family. Birgitte Eva van Deurs è la Duchessa di Gloucester, uno dei membri più attivi della Famiglia Reale e orgogliosa ambasciatrice di molti enti di beneficenza e organizzazioni che sostiene con grande impegno. Per la Duchessa adempiere ai propri doveri per la Monarchia è fondamentale e lo abbiamo visto in molte occasioni, sia quando fa le veci di Re Carlo che, in ultimo, nelle vesti di sostituta ufficiale della Regina Camilla, costretta a ritirarsi dai propri impegni a causa di un problema di salute.

Le origini danesi e l’incontro col Duca di Gloucester

Classe 1946, Birgitte Eva van Deurs è originaria di Odense, in Danimarca, nata dall’amore tra l’avvocato Preben Wissing Henriksen e Vivian Vibeke Jeanne Fritze van Deurs. Un’infanzia tranquilla, poi gli studi all’École Internationale Brillantmont di Losanna dove si diploma e, in ultimo, un lungo percorso accademico di un certo prestigio. Dapprima l’istituto di moda e design Margrethe-Skolen di Copenaghen, poi la Bell School of Languages di Cambridge e, infine, la laurea in Studi Commerciali ed Economici.

Un curriculum accademico di tutto rispetto, ottenuto con grande impegno in un periodo che non è stato affatto semplice. Birgitte, infatti, proprio durante gli anni dell’università ha dovuto affrontare la separazione dei genitori. Qualcosa che ha lasciato inevitabilmente il segno, tanto da prendere una decisione importante: rinunciare al cognome paterno per assumere quello della madre.

L’allora giovanissima Birgitte non si è lasciata abbattere dai momenti difficili e, finiti gli studi universitari, ha intrapreso il suo primo lavoro importante a Londra, città in cui si è trasferita per lavorare nell’ambasciata danese. Una città che le ha portato fortuna anche per un’altra ragione: proprio lì, infatti, ha conosciuto Richard di Cloucester, l’uomo che ha sposato e che è stato il suo grande amore.

Le nozze e il titolo di Duchessa

Un grande amore vissuto, almeno all’inizio, lontano da occhi indiscreti. Giovani e con il futuro davanti, Birgitte e Richard – figlio minore del Principe Enrico e cugino di Elisabetta II – dal primo incontro non si sono più separati e, dopo una lunga relazione, hanno finalmente ufficializzato il loro fidanzamento nel 1972.

Fonte: Getty Images

Nello stesso anno a luglio la coppia è convolata a nozze, con una splendida cerimonia nella Chiesa di Sant’Andrea a Barnwell, nel Northamptonshire. Birgitte per l’occasione ha indossato un abito nuziale in organza creato da Sir Norman Bishop Hartnell, colui che vestiva praticamente tutte le Royal. Nessuna tiara sul capo, ma una coroncina di gelsomini a cui si agganciava il lungo velo bianco.

Diventando moglie di Richard, Birgitte è stata subito insignita del titolo di Principessa di Gloucester. Il titolo di Duchessa è arrivato solo in un secondo momento e in una circostanza piuttosto triste: il marito è diventato Duca, infatti, dopo la morte del fratello maggiore William, venuto a mancare in un incidente durante un volo aereo, e dopo quella del padre Enrico, nel 1974. Solo a questo punto i due neo-sposi hanno ereditato i titoli di Duca e Duchessa di Gloucester.

Nonostante il lutto, Birgitte van Deurs e Richard di Gloucester hanno pensato subito di costruire la propria famiglia ed è così che nel 1974 hanno dato il benvenuto al loro primogenito, Alexander, seguito dalle figlie Lady Davina e Lady Rose.

L’impegno verso la Monarchia

Da quando è diventata ufficialmente Duchessa di Gloucester, Birgitte van Deurs non si è mai tirata indietro di fronte ai doveri verso la Monarchia, che ha servito e continua a servire con grande orgoglio e impegno. Ha viaggiato in lungo e in largo per tutto il Regno Unito ma anche all’estero per sostenere in prima persona le oltre 60 organizzazioni ed enti di beneficenza che segue ormai da decenni, come la Lawn Tennis Association, la Children’s Society, i Friends of St Paul’s Cathedral, Parkinson’s UK, Hope for Youth Northern Ireland e la Scottish Opera.

Fonte: Getty Images

“Come membri della famiglia reale e nella nostra vita pubblica, il Duca e io abbiamo l’enorme privilegio di incontrare continuamente persone fortemente impegnate nel loro lavoro per cause di beneficenza – ha detto in una dichiarazione -. È stimolante e immensamente gratificante incontrare questi volontari. (…) C’è un altro aspetto del lavoro volontario che ritengo molto importante, e cioè il senso di appagamento e di ricompensa derivante dalla consapevolezza del valore del proprio contributo come volontario”.

Birgitte di Gloucester sostituta della Regina Camilla

Tra i doveri della Duchessa di Gloucester ce n’è uno che probabilmente supera tutti gli altri: fare le veci del Monarca. In passato lo ha fatto con la compianta Regina Elisabetta viaggiando in Cina, Nepal, Nuova Zelanda, Filippine al posto della Sovrana. Di recente lo ha fatto anche con il successore, Re Carlo, e in ultimo anche con la Regina Camilla.

Fonte: Getty Images

Colta da un’infezione toracica che le impedisce di affrontare qualsiasi impegno e le impone riposo, serviva qualcuno che la sostituisse e Carlo non ha avuto alcun dubbio: a farlo sarebbe stata proprio lei, Birgitte van Deurs. A riprova della profonda stima e del ruolo nella Royal Family costruito e conquistato negli anni, la Duchessa di Gloucester è entrata a far parte del prestigioso Ordine della Giarrettiera per volere del Sovrano.