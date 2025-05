Papa Leone XIV, il suo pensiero sul ruolo delle donne

Fonte: Ansa Papa Leone XIV

L’8 maggio è stato eletto il nuovo Papa, Robert Francis Prevost, americano, che ha scelto il nome di Leone XIV. Prima le due fumate nere, poi quella bianca, arrivata intorno alle 18: Piazza San Pietro ha accolto il Pontefice tra commozione, grida e “pace”, tra le prime parole proferite. Ma nelle ultime ore il mondo intero si sta concentrando su di lui, sul percorso che intraprenderà, così come la sua posizione in merito ad alcuni temi. Come il ruolo delle donne.

Papa Leone XIV, il pensiero sul ruolo delle donne

Nato a Chicago, Papa Leone XIV è il primo Pontefice americano, un agostiniano, di cui ormai sappiamo molto: la sua vita, l’impegno in Perù, nei territori poveri. Molto del suo passato lo rende simile a Papa Francesco, prova che, per alcuni versi, darà un senso di continuità al lavoro svolto da Jorge Mario Bergoglio. Una questione, tuttavia, è al centro di profonde riflessioni: qual è il pensiero del nuovo Papa sul ruolo delle donne?

Nel 2023, Robert Francis Prevost aveva rilasciato un’intervista a Vatican News, intervenendo su diversi argomenti che vengono definiti “controversi”. Stando a GBN, la posizione di Papa Leone XIV è centrista rispetto alla gerarchia ecclesiastica. Più progressista sulle tematiche sociali, come appunto l’immigrazionene, mantiene tuttavia delle posizioni e degli ideali molto più conservatrici sulla dottrina. Ed è un oppositore dell’ordinazione delle donne come diaconesse.

“Il nativo dell’Illinois si oppone, ad esempio, all’ordinazione delle donne come diaconi, quindi su questo punto è visto come conservatore per quanto riguarda la dottrina della Chiesa”. Papa Francesco, invece, aveva nominato tre donne (Raffaella Petrini, Yvonne Reungoat e Maria Lia Zervino) tra i membri del Dicastero per i Vescovi. “Credo che la loro nomina sia più di un semplice gesto da parte del Papa per dire che ora ci sono anche donne qui”, aveva commentato Robert Francis Prevost, che all’epoca non immaginava nemmeno di diventare, poco tempo dopo, il primo Papa americano della storia. Dunque, è aperto all’idea di valorizzare la presenza delle donne nei ruoli decisionali, ma non sostiene il diaconato femminile, in quanto “clericalizzare le donne non risolverebbe i problemi della Chiesa”.

Il discorso sulla pace e la benedizione

La parola chiave del primo discorso di Papa Leone XIV è stata potente: pace. Lo ha ripetuto più volte, così come ha omaggiato Papa Francesco. “La Pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch’io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel nostro cuore, le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi”.

Ha voluto poi dar seguito alla benedizione di Papa Francesco, di cui ha ricordato l’ultimo giorno, quello di Pasqua, in cui, con voce flebile ma coraggiosa, ha dato la sua ultima benedizione, prima di spirare il 21 aprile 2025, nel giorno di Pasquetta. Come Francesco, invece, probabilmente Papa Leone XIV porterà avanti il sostegno alla tematica ambientale.