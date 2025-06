Papa Leone XIV è parente di Madonna, Angelina Jolie e Justin Bieber

Che tipo di legame intercorre tra il Papa e Angelina Jolie? A quanto pare, sanguigno. Leone XIV è parente della diva di Hollywood, così come lo è di Madonna e di parecchi altri famosissimi tra rockstar, scrittori e politici. Non immaginatevi tuttavia insoliti pranzi di Natale in Vaticano, la connessione sembra esistere ma, almeno al momento, si limita a due nomi vicini sull’albero genealogico.

L’albero genealogico di Leone XIV

Robert Francis Prevost è il primo Pontefice nordamericano e non stupisce che negli Usa si faccia a gara a scoprire più cose possibili su di lui e a sottolineare in qualsiasi modo possibile le origini a stelle e strisce di colui che siede sul trono di San Pietro. Così, Henry Louis Gates, il più famoso e acclamato dei genealogisti d’America, ha condotto un’approfondita ricerca per stabilire con precisione l’albero genealogico di Leone XIV, pubblicata sull’autorevole New York Times. Gli esperti sono riusciti a risalire agli antenati del Santo Padre fino al 1573, scoprendo le origini spagnole del Papa. Tra i suoi avi Antonio José de Sucre, tra coloro che sconfissero il colonialismo spagnolo in America Latina.

Le radici mediterranea di Leone XIV arrivano anche in Italia, grazie a nonno Salvatore Giovanni Riggitano, nato in Sicilia nel 1876. Anche lui, come il nipote, avrebbe voluto prendere i voti, ma infine emigrò in Illinois e sposò Daisy Rigatana, che lasciò per stare assieme alla francese Suzanne Louise Marie Fontaine (finendo per essere arrestato per bigamia). Ed ecco spiegato il cognome Prevost, che inizialmente era francesissimo e recava l’accento sulla o. Nel ramo francese della famiglia Prevost si contano anche quattro colonialisti e otto afroamericani.

Angelina Jolie e Madonna tra i parenti del Papa

L’indagine del Nyt rivela che, tra gli antenati di Papa Leone XIV vi sono 40 francesi, 24 italiani e 21 spagnoli. Alcuni di questi, nel 1650, si trasferirono in Québec ed è proprio il ramo canadese dell’albero genealogico del Santo Padre a destare la maggiore curiosità e a vantare, tra i suoi rami, alcuni dei nomi che popolano la famosa Hall of Fame di Hollywood. Avo di una folta stirpe di vip è Louis Boucher de Grandpré, nato a Trois-Rivières, in Canada alle fine del 1600.

Si tratta di un antenato che Leone XIV condivide con due tra i più famosi canadesi al mondo, il cantante Justin Bieber e l’ex primo ministro Justin Trudeau. E non è finita qui. Le radici canadesi accomunano il Papa anche alla diva Angelina Jolie, all’ex segretaria di Stato Hillary Clinton e a Jack Kearouc, scrittore icona della beat generation. Seppur la parentela più insolita è quella che vuole che il Pontefice sia cugino di nono grado di Louise Veronica Ciccone, in arte Madonna. Ovvero la popstar più volte radiata dal Vaticano a causa di un paio di canzoni il cui contenuto è stato considerato addirittura blasfemo (Like a Prayer in primis). Nel 1990, l’allora Pontefice Giovanni Paolo II arrivò persino a chiedere ai fedeli di boicottare il tour romano della popstar, definendolo uno degli spettacoli “più satanici nella storia dell’umanità”.