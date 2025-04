La Principessa Vittoria di Svezia ha cominciato un viaggio di stato in Nigeria, dove si fermerà per tre giorni. Per l'occasione ha sfoggiato un abito floreale

È un periodo di viaggi di stato per le teste coronate europee. Carlo e Camilla d’Inghilterra, infatti, hanno cominciato una visita di stato in Italia, che comprenderà anche al giorno del loro ventesimo anniversario di nozze. Mary e Federico di Danimarca, invece, hanno visitato Parigi durante la scorsa settimana, mentre Matilde e Filippo del Belgio hanno fatto da poco rientro in patria dopo dei giorni fitti d’impegni in Vietnam.

Anche per il Re Guglielmo Alessandro e la Regina Maxima d’Olanda è terminato da poco un soggiorno in Kenya, mentre si trova adesso in viaggio all’estero la Principessa Vittoria di Svezia, al suo primo giorno di visita ufficiale in Nigeria.

Vittoria di Svezia, l’abito rosa chiaro

Vittoria di Svezia è uno dei volti più noti della Monarchia Svedese visto che in futuro erediterà anche la Corona. La Principessa ereditaria è presente spesso a eventi pubblici per conto della Monarchia, dove mostra anche il suo fascino e il suo personale stile in fatto di look. La prima donna del paese europeo, però, ha mostrato diverse volte anche un lato più privato di sé, raccontando apertamente la sua vita famigliare con dei filmati e degli scatti, condivisi sull’account Instagram ufficiale della Monarchia Svedese.

Se spesso Vittoria di Svezia sembra preferire gli outfit più comodi e i pantaloni, per il primo giorno del viaggio di stato in Nigeria, il 7 aprile 2025, la Principessa ha scelto un look molto femminile. La futura sovrana del paese europeo, infatti, ha indossato un abito in una tonalità molto chiara di rosa, adornato da stampe floreali, che richiamavano la primavera.

Come lei, di recente, anche Maxima d’Olanda ha selezionato un outfit in onore della primavera, in una sfumatura accesa di rosa, che accendeva ulteriormente la sua bellezza. Al contrario il vestito di Vittoria di Svezia non riusciva a far spiccare il suo incarnato, perché troppo chiaro per colpire nel segno, come una futura sovrana dovrebbe fare.

L’abito era una creazione di Camilla Thulin, aveva una scollatura a V nella parte superiore, le mezze maniche e un taglio in vita, da cui partiva un’ampia gonna a pieghe. I disegni floreali della stoffa erano declinati nei toni del rosa, del bianco e del verde. Vittoria di Svezia ha accompagnato il suo look con degli accessori che si adattavano al suo outfit, senza prenderne la scena, visto che ha indossato delle scarpe col tacco color carne e una mini pochette rosa chiaro.

La Principessa ha fermato la sua chioma in un semplice chignon e ha indossato un paio d’orecchini pendenti.

Vittoria di Svezia, la visita di stato in Nigeria

Vittoria di Svezia è impegnata in una visita ufficiale in Nigeria che avrà la durata di tre giorni. La Principessa si trova ad Abuja, capitale dello stato africano per provare a cementificare i rapporti diplomatici tra le due nazioni. Nel suo primo giorno di permanenza in Nigeria, l’erede al trono ha incontrato il ministro degli Affari esteri, Yusuf Maitama Tuggar e ha visitato una mostra. Nei prossimi giorni Vittoria di Svezia incontrerà anche il vicepresidente della Nigeria, Kashim Shettima, e il governatore dello Stato di Lagos.