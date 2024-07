Fonte: Getty Images Camilla d'Inghilterra

La Regina Camilla d’Inghilterra ha partecipato, di recente, a un impegno sportivo con look davvero chic. La consorte del sovrano, infatti, ha presenziato al Royal Ascot sabato 27 luglio 2024 con un outfit perfetto per essere eleganti, anche nel caldo estivo. Camilla Parker Bowles, infatti, ha scelto per l’occasione un abito leggero con fondo bianco e stampa floreale nei toni dell’azzurro. Non sono mancati gli accessori a completare l’outfit impeccabile della Regina.

Regina Camilla, il vestito floreale

Come da tradizione, ad agosto, Re Carlo III trascorrerà del tempo, lontano dagli impegni ufficiali, al Castello di Balmoral, insieme a tutta la sua famiglia. L’amata residenza scozzese, infatti, è anche la location perfetta per le vacanze dei reali inglesi, che da decenni la scelgono per vivere dei momenti indimenticabili nel mese di agosto. Anche quest’anno, il Re intende passare dei giorni con altri membri della famiglia reale ma, secondo le ultime indiscrezioni, la Regina Camilla avrebbe chiesto l’esclusione, dalla lista degli invitati, di Harry e Meghan Markle, con cui i rapporti sono, ormai, completamente incrinati.

In attesa di partire per le vacanze scozzesi, la sovrana inglese ha partecipato da sola a un evento pubblico. Si trattava del Royal Ascot, corsa di cavalli, che ha avutolo luogo il 27 luglio 2024. Per l’occasione la Regina ha sfoggiato un look estivo davvero glamour. Camilla Parker Bowles, infatti, ha indossato un abito lungo fino a sotto il ginocchio con gonna svasata e bottoni sul davanti nella parte superiore.

Il vestito era di colore bianco e in un fresco tessuto estivo, impreziosito da alcune stampe florali molto chic. Come già fatto da Sophie di Edimburgo, la Regina ha ceduto al floreale, quindi, ma con stile. I fiori del vestito erano in una tenue tonalità di blu, con punti di giallo.

Fonte: Getty Images

Nella parte inferiore dell’abito, le stampe floreali diventavano sempre più grandi, colorandosi anche di grigio. Il punto vita della sovrana era sottolineato da una piccola cintura bianca. Le scarpe di Camilla d’Inghilterra, semplici décolleté con tacco medio, erano, invece, di colore beije.

Camilla d’Inghilterra, gli accessori al Royal Ascot

Camilla d’Inghilterra ha seguito con grande passione la gara del Royal Ascot sabato 27 luglio 2024. La Regina ha completato il suo look estivo, scelto per l’occasione, con degli accessori che davano un punto in più al suo outfit. La Regina, infatti, ha indossato un grande cappello di paglia beije, coordinato al colore delle scarpe e della borsa, di piccole dimensioni e con il manico.

Fonte: Getty Images

La Regina non ha rinunciato, neanche, a diversi gioielli. All’anulare sinistro l’anello di fidanzamento con diamante e la fede nuziale. Al polso, invece, un braccialetto rigido brillante con pietre azzurre e beije. L’altro braccio della sovrana, invece, era arricchito da un bracciale con pendenti colorati con forme diverse: delle croci azzurre, un cuore rosso e un altro pendente giallo. La collana scelta dalla sovrana era molto meno visibile e presentava un pendente a goccia intagliato. Protagonisti del look, invece, gli orecchini con due perle pendenti.

Fonte: Getty Images

All’evento mondano, la Regina ha anche incontrato l’ex marito Andrew Parker Bowles, con cui si è scambiata un saluto affettuoso.