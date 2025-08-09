Getty Images La sorpresa di Re Carlo alla principessa Beatrice

Oggi la principessa Beatrice di York compie 37 anni e, secondo indiscrezioni, lo zio Re Carlo III ha in serbo per lei festeggiamenti discreti ma significativi. A rivelarlo è l’ex maggiordomo reale Grant Harrold, che ha lavorato a Highgrove dal 2004 al 2011. Harrold ha spiegato alla stampa che Beatrice è molto amata in famiglia e che Sua Maestà sarebbe stato intenzionato a rendere la giornata memorabile, pur senza clamore eccessivo.

Re Carlo celebra il compleanno di Beatrice con un gesto speciale

Stando alle rivelazioni di Harrold, Re Carlo avrebbe tutta l’intenzione di celebrare il compleanno di Beatrice, anche se in forma privata e raccolta. Il sovrano, insieme alla Regina Camilla, è molto legato sia a Beatrice sia a sua sorella Eugenie, figlie del fratello Andrea.

“Beatrice è ben voluta all’interno della famiglia reale e spesso interviene per dare una mano”, avrebbe dichiarato l’ex maggiordomo, perché la Principessa ha sempre dato il suo contributo ogni volta che ce c’è stato bisogno. Proprio per questo, pur senza organizzare eventi pubblici, a Palazzo ci si aspetta comunque un momento di festa, a testimonianza della presenza discreta ma preziosa di Beatrice all’interno della Firm (il soprannome della famiglia reale).

Il regalo prezioso che il re potrebbe donare alla nipote

Nessun grande party in arrivo dunque per i 37 anni di Beatrice, che con ogni probabilità verranno festeggiati in modo sobrio e familiare. Harrold ipotizza che la principessa opterà per un ritrovo tranquillo, in privato, con gli auguri affettuosi di tutti i parenti più stretti e, immancabile, un pensiero speciale da parte di Re Carlo.

Ma di cosa si potrebbe trattare? Pare che il Re non sia solito regalare denaro ai suoi cari; molto più probabile invece che scelga un dono personale e significativo.

“Immagino che Carlo potrebbe donare a Beatrice un gioiello”, ha suggerito l’ex maggiordomo. Del resto, Beatrice è una delle nipoti predilette del sovrano e non c’è dubbio che vorrà farla sorridere in questo giorno speciale.

Perché la principessa Beatrice è considerata “l’arma segreta” della monarchia

Sebbene Beatrice di York non sia una reale working royal a tempo pieno (la principessa infatti lavora come stratega per una società tech chiamata Afiniti), nell’ultimo periodo è sempre più presente sulla scena pubblica.

La sua capacità di farsi avanti quando necessario le ha valso l’etichetta di “arma segreta” della monarchia, secondo alcuni commentatori reali. Beatrice ha partecipato a vari eventi in rappresentanza della Corona quando altri reali di primo piano erano assenti: di recente, ad esempio, è stata avvistata tra la folla insieme al marito Edoardo Mapelli Mozzi e alla figlia Sienna per celebrare la vittoria della nazionale femminile inglese agli Europei, tifando con entusiasmo le Lionesses in assenza di altri Windsor sul posto.

Secondo Grant Harrold, si legge nel quotidiano inglese Ok, è improbabile che in futuro Beatrice ottenga un ruolo ufficiale di primo piano nella Famiglia Reale. Quando William diventerà re, difficilmente offrirà alla cugina un titolo da senior Royal, proprio perché Beatrice ha già una carriera propria e una vita indipendente al di fuori dei doveri di corte.