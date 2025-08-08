Beatrice di York, la “protetta” del Re compie gli anni. Ma William ha preso la sua scelta

Beatrice di York compie 37 anni l'8 agosto: è la "protetta" di Re Carlo, ma quando William sarà lei non avrà un ruolo da "Senior"

IPA Beatrice di York

Beatrice di York compie 37 anni oggi 8 agosto: è lei la “Protetta del Re”, e si trova in un momento molto importante della sua vita. Non ci saranno grandi festeggiamenti, probabilmente un party, ma Re Carlo e la Regina Camilla le faranno gli auguri e probabilmente le manderanno in dono un gioiello. La posizione di Beatrice nella Famiglia Reale è molto ben consolidata, tanto che è riuscita a mantenere un buon rapporto con Harry e William. E quest’ultimo, a tal proposito, ha fatto la sua scelta su Beatrice per quando sarà Re.

Beatrice di York compie 37 anni

Di Beatrice di York si dicono molte cose: è sempre andata avanti per la sua strada, senza essere troppo sotto le luci dei riflettori e riducendo gli eccessi. Si è sempre mostrata al servizio della nonna, la defunta Regina Elisabetta II, a cui teneva enormemente. E adesso è al servizio dello zio, Re Carlo. Rispetto ai figli della Principessa Anna, Beatrice di York, così come la sorella Eugenia, gode dei titoli e dei privilegi che ne conseguono.

Tra l’altro, si è sposata con Edoardo Mapelli Mozzi nel 2020, proprio durante i mesi difficili della Pandemia, anche se con una cerimonia sobria e discreta, a cui avevano presenziato anche la Regina Elisabetta II e il Principe Filippo. Rispetto a Kate Middleton, Principessa del Galles, e Meghan Markle, Duchessa di Sussex, Beatrice è l’unica a essersi sposata con una tiara da Regina, ricevuta in dono proprio da Elisabetta II (Meghan e Kate si sono accontentate della tiara da Principessa). Beatrice è inoltre mamma di Sienna, nata nel 2021, e di Athena, nata prematura a gennaio 2025. Negli ultimi mesi si è parlato di una presunta crisi con il marito Edoardo, ma la coppia ha sempre trasmesso un’immagine unita.

La scelta di William

Beatrice di York è amatissima dal Re e dalla Regina, questo è certo. Ma c’è chi sottolinea – senza troppi giri di parole – che difficilmente sarà una Reale “Senior” a tutti gli effetti durante il Regno di William. Grant Harrold, ex maggiordomo di Re Carlo, lo dice chiaro e tondo: la Famiglia Reale ha scelto una monarchia più snella e, con William, sarà ancora di più così. Il futuro, quindi? Beatrice resta una figura centrale per gli affetti della Corona, ma da Palazzo – per ora – nessuna apertura ufficiale per un ruolo istituzionale permanente. Manterrà, come la sorella, un ruolo attivo, ma non di Reale lavoratrice.

“Re Carlo e la Regina Camilla rimangono molto vicini sia a Beatrice che a Eugenia. Beatrice è molto amata dalla Famiglia Reale e spesso interviene per dare il suo supporto. Sebbene i festeggiamenti siano un evento privato, è prevedibile che si tenga una festa, a testimonianza della sua presenza discreta ma preziosa all’interno della Casa Reale. (…) Beatrice ha la sua carriera, quindi non credo che William la renderà un membro anziano della Famiglia Reale”. Ad oggi, è stata molto brava a mantenere un buon rapporto con entrambi i fratelli: “Penso che sia stata molto diplomatica con i fratelli e la loro faida”, ha raccontato l’ex maggiordomo.