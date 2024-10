Re Carlo, Harry in viaggio da solo: “Più rilassato senza Meghan”

Fonte: IPA Harry

Harry e Meghan sono nel mirino della casa reale e dei media internazionali. Ad oggi, con la salute di Re Carlo intaccata da una brutta malattia e le relative cure contro il cancro, sono ancora più “osservati speciali” del popolo inglese. Negli ultimi tempi l’ex coppia reale che ora vive con i due figli a Montecito, California, ha viaggiato molto, portando, per esempio in Colombia, le attività e le parole delle attività benefiche con cui collaborano. Da un paio di settimane Harry si trova a viaggiare da solo e sembra che il suo atteggiamento lontano da Meghan non sia passato inosservato.

Harry “a suo agio” senza Meghan

New York, Londra, Johannesburg: il Principe Harry è stato molto impegnato a viaggiare negli ultimi tempi. Viaggi che tra l’altro ha compiuto da solo, mentre la moglie, Meghan Markle, è rimasta a casa, a Montecito, con i due figli, Archie e Lilibet. I viaggi in solitaria del Duca di Sussex in tutto il mondo hanno incluso la partecipazione ai WellChild Awards nel Regno Unito e il lavoro per la sua organizzazione di beneficenza Sentebale in Sud Africa. Sono in molti a sostenere che l’ex reale stia cercando di tornare alle sue vecchie abitudini reali.

Non solo, alcuni esperti reali e osservatori hanno evidenziato come Harry appaia più sicuro di sé quando è solo, soprattutto durante le recenti apparizioni negli Stati Uniti con Meghan. Ma la corrispondente della BBC Royal, Jennie Bond, crede che sia una questione di familiarità per il Principe. Ha detto: “Penso che chiunque si sentirebbe più a suo agio in una situazione a cui è abituato e Harry sostiene i premi WellChild da circa 16 anni. Quindi, ovviamente, sembrava più rilassato in quell’ambiente”.

Jennie ha anche dichiarato che la questione non è se Harry si comporti come una celebrità o come un reale, ma piuttosto se si trova in un ambiente con cui ha più familiarità. Ha aggiunto: “Non penso che abbia nulla a che fare con l’essere reale o non reale. È semplicemente una questione di ambiente a cui sei più abituato. Forse dovremmo smettere di analizzare ogni gesto e ogni colpo di legatura e apprezzare semplicemente il fatto che lui è un uomo che cerca di usare la sua posizione per fare del bene nel mondo”.

Harry e Meghan, “vite separate a Montecito”?

Nonostante le voci insistenti secondo le quali Harry e Meghan stiano conducendo “vite separate” a causa delle loro attività indipendenti e le recenti notizie secondo cui il Duca ha trascorso il suo 40esimo compleanno con gli amici piuttosto che con la famiglia, la commentatrice reale Jennie si è fatta avanti per annullare tali affermazioni. Spiegando la recente strategia di viaggio di Harry, ne sottolinea i benefici per la sua giovane famiglia: “Forse è meglio anche per i suoi figli, che scompaia per due settimane e poi rimanga a casa – piuttosto che un sacco di andirivieni”, ha osservato Jennie. .

Ha continuato dicendo: “Harry è un successo al botteghino. Ha sempre avuto un buon rapporto con la gente e la folla ed è bello vederlo entrare in azione con enti di beneficenza e cause in cui è stato coinvolto molti anni fa. Le coppie sposate non hanno fare tutto insieme. Jennie ha concluso: “I bambini sono piccoli ed è molto meglio per loro avere un genitore a casa, quindi tutto ha perfettamente senso. È solo Harry che fa ciò che Harry sa fare meglio“.