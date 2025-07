IPA Carlo d’Inghilterra

La Monarchia Inglese è certamente una delle istituzioni più antiche e prestigiose al mondo e questa macchina perfetta necessita, ovviamente, di fondi elevati per essere mantenuta. Di recente sono stati pubblicati i bilanci del 2024 della Corona britannica e le cifre messe in campo dai contribuenti per sostenerla sono davvero influenti ma sembra che loro non si lamentino di tale sforzo, convinti dell’importanza di mantenere quest’organismo millenario. Re Carlo III, quindi, può stare tranquillo visto che i suoi sudditi apprezzano il lavoro che sta svolgendo.

Re Carlo III, il costo della Corona britannica

Re Carlo ha deciso di modernizzare la Monarchia Inglese da quanto è salito al trono. Ma sembra che, malgrado il sovrano si sia impegnato a snellire la Corona e a tagliarne le spese, le cifre sborsate dai contribuenti per il sovrano e la sua famiglia siano davvero considerevoli. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, sono stati impiegati per gli spostamenti del sovrano milioni di sterline solo nell’ultimo anno: “La sbalorditiva cifra di 2,7 milioni di sterline in viaggi lo scorso anno, inclusi i viaggi, il jet privato, l’elicottero e il treno, come rivelato dai bilanci reali appena pubblicati”.

I bilanci del 2024 rivelano anche quanto abbia inciso la Famiglia Reale Inglese sulle tasche dei contribuenti: “I bilanci dello scorso anno mostrano che la famiglia reale è costata ai contribuenti 86,3 milioni di sterline per il quarto anno consecutivo, mentre il viaggio del Re e della Regina in Australia e Samoa a ottobre ha avuto il costo considerevole di 400.000 sterline”.

Visti gli elevati costi degli spostamenti reali sembra che Re Carlo III si sia convinto a dismettere il treno della Corona britannica: “La locomotiva a nove carrozze, un tempo il mezzo di trasporto preferito dalla Regina Elisabetta II, è stata utilizzata solo due volte nell’ultimo anno, ma è costata 78.000 sterline”.

Re Carlo, l’appoggio dei sudditi

Da quando è salito al trono, Re Carlo III ha provato a diminuire le spese della Monarchia Inglese, decidendo anche di tagliare il numero dei working royals. Ma i costi che devono sostenere i contribuenti inglesi per il loro sovrano sono ancora molto elevati, anche se questo sembra non scalfire il loro apprezzamento per lo stesso.

Secondo un recente sondaggio, infatti, il 62% dei sudditi britannici non rinuncerebbe al sovrano per motivi finanziari: “Circa 3.169 persone hanno partecipato al nostro sondaggio e 1.955 hanno selezionato l’opzione ‘No, non credo'”.

Tra le risposte di coloro che hanno partecipato alla votazione popolare, c’è chi ha argomentato la scelta di sostenere la Corona Britannica anche per ragioni di promozione e attrazione turistica: “La Famiglia Reale è a capo del Regno Unito e adoro ciò che abbiamo. Sono un monarchico e sono molto orgoglioso di dirlo. Credo che la Famiglia Reale porti molti turisti nel nostro Paese. Re Carlo ha ridotto il personale della famiglia reale e ha ridotto alcune cerimonie, mentre il Principe William ha in programma di ridurre ulteriormente i lavori e vuole modernizzare la Famiglia Reale e renderla meno austera; sembra che William e Catherine lo stiano già facendo”.

Oltre a Re Carlo III, probabilmente anche i Principi del Galles continueranno l’opera di riduzione dei costi della Monarchia.