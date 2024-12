Re Carlo, dietro le quinte del discorso di Natale: video inedito e dettaglio su Harry

Fonte: IPA Re Carlo svela il dietro le quinte del discorso di Natale

Il discorso di Natale di Re Carlo ha emozionato tutti. Inevitabile che il pensiero del Sovrano fosse rivolto a quel che più di ogni altra cosa ha segnato questo 2024 per tutta la Royal Family: la malattia. Ansie e paure non sono mancate, ma anche tanto supporto e sostegno da parte di quei professionisti che hanno fatto sì che tutto andasse per il meglio. È a loro che Carlo si è rivolto ed è soprattutto per loro che ha deciso di realizzare un videomessaggio diverso dal solito, del quale ha voluto svelare il “dietro le quinte”. E intanto un esperto royal insinua che nelle scelte del Re abbiano influito, seppur indirettamente, il figlio Harry e la moglie Meghan Markle.

Dietro le quinte del discorso del Re

Il set, le luci, gli operatori. Tutto quel che è accaduto in occasione delle riprese del video del discorso di Natale di Re Carlo è stato reso noto in un breve montaggio che la Famiglia Reale ha condiviso sia su Instagram che sugli altri canali social ufficiali. Un modo per stuzzicare la curiosità dei sudditi, proseguendo con il “progetto” avviato ormai decenni or sono dal compianto Principe Filippo: abbattere il muro che separa il Palazzo dal popolo, nei limiti del possibile ovviamente. “Dietro l’obiettivo – si legge nella didascalia del video -. Uno sguardo speciale sull’incredibile talento, creatività e lavoro di squadra che dà vita alla trasmissione di Natale del Re“.

In questo caso non si può parlare di “Palazzo” in senso stretto perché il Sovrano, in modo del tutto arbitrario, ha deciso di cambiare location, evitando la classica ripresa in uno dei tanti salotti di Buckingham Palace dove generalmente vengono registrati questi videomessaggi “ufficiali” (talvolta anche al Castello di Windsor). Stavolta Carlo ha deciso di rendere omaggio a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario in generale, che gli è stato vicino nel difficile momento della diagnosi di cancro e poi nel corso dei lunghi mesi di cure, che non ha ancora concluso. Un omaggio che ha espresso non solo con le parole, ma anche con la scelta di registrare il tutto nella Fitzrovia Chapel, che è l’ex cappella di un ospedale.

Nella decisione di Carlo c’entra anche Harry

Le parole di Re Carlo hanno colpito dritto al cuore dei sudditi, e non solo. Il discorso di Natale ha fatto in breve il giro del mondo e tutti, specialmente chi ha vissuto o sta vivendo il dramma della malattia, ha apprezzato che il Sovrano si sia lasciato andare a dei ringraziamenti che, in fondo, erano doverosi.

Eppure in questo clima intriso di buoni sentimenti c’è chi insinua che la decisione di Carlo di evitare una location più “istituzionale” per il suo discorso natalizio c’entri in qualche modo con Harry. E, di conseguenza, anche con la moglie Meghan Markle.

Mentre i Sussex hanno condiviso la loro cartolina di Natale, con tanto di ritratto della famigliola felice, Carlo avrebbe evitato il classico set allestito in uno studio o un salottino proprio per non dare adito a critiche e “complotti”. Secondo l’esperto e autore Robert Hardman, come riporta il Daily Mail, questo cambio di location potrebbe aver risparmiato al Monarca la consueta analisi approfondita delle foto esposte, che spesso scatena dibattiti quando non vengono incluse le foto del figlio e della nuora, appunto: “Evitando di usare una scrivania o un salotto reale, il Re ha anche evitato qualsiasi microanalisi di qualsiasi fotografia o ritratto reale immortalato, e quindi di suggerire chi è (o non è) nelle grazie della Famiglia Reale“.