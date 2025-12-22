Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA George e William al pranzo di Natale per i senzatetto

Il principe George segue le orme di Lady Diana e di suo padre William, diventando protagonista di un gesto simbolico che racconta molto del futuro della famiglia reale britannica e dell’educazione ricevuta da Kate Middleton. In vista delle festività, il primogenito dei principi del Galles ha partecipato alla preparazione del pranzo di Natale per i senzatetto, un’iniziativa solidale che affonda le radici nella storia dei Windsor e che oggi assume un nuovo significato sotto il regno di Re Carlo III.

Un momento importante per George che, ormai dodicenne, sta iniziando a prendere parte sempre di più alle iniziative della Royal Family. La scelta di partecipare al pranzo di beneficenza, in particolare, ha un significato importantissimo. Unisce infatti passato, presente e futuro della monarchia inglese, mostrando come l’eredità di Diana continui a vivere nelle nuove generazioni.

Il principe George come William con Lady Diana: il pranzo di Natale solidale

Il gesto del principe George richiama direttamente una delle immagini più iconiche legate a Lady Diana. Erano infatti i primi anni Novanta quando la principessa portava con sé il giovane William in un centro per senzatetto, convinta che i suoi figli dovessero conoscere il mondo reale e le difficoltà delle persone meno fortunate.

IPA

Oggi William ha scelto di ripetere quell’esperienza con suo figlio maggiore. In una cucina londinese, padre e figlio hanno indossato il grembiule e si sono messi al servizio degli altri, aiutando nella preparazione del pranzo di Natale destinato ai senzatetto. George ha partecipato con curiosità e attenzione, osservando il padre e interagendo con i volontari, in un contesto lontano dai riflettori delle cerimonie ufficiali.

Particolarmente simbolico il momento in cui il principe George ha firmato il libro degli ospiti della struttura, accanto al nome di William e sotto quello della nonna Diana. Un gesto che racconta una continuità rara nella famiglia reale e che rafforza il legame tra il giovane erede e l’eredità morale lasciata dalla principessa del popolo.

IPA

William, Re Carlo e la monarchia moderna

L’impegno di William nella lotta contro l’emergenza dei senzatetto è ormai uno dei pilastri della sua attività pubblica. Da anni il principe promuove iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle problematiche sociali più urgenti del Regno Unito, seguendo l’esempio della madre Lady Diana.

Coinvolgere il principe George in questo percorso non è stata solo una scelta educativa, ma anche un messaggio chiaro sulla direzione della monarchia sotto Re Carlo III. Il sovrano ha più volte espresso la volontà di una Corona attenta alle fragilità sociali, capace di dialogare con il presente e di costruire un futuro più inclusivo.

In un periodo, come quello natalizio, dominato dalle tradizioni reali e dagli appuntamenti ufficiali, il pranzo di Natale per i senzatetto assume un valore ancora più forte. Mostra una famiglia reale che, pur nel suo ruolo istituzionale, non dimentica l’importanza dell’empatia e del servizio verso gli altri.

E mentre il Regno Unito guarda al futuro della monarchia, questo gesto silenzioso, ma potente conferma che l’eredità di Diana continua a influenzare profondamente i Windsor, generazione dopo generazione.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!