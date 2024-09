Carlo ultime notizie. Il Re scatenato non si trattiene, imbarazzante

Fonte: Getty Images Re Carlo

Re Carlo senza freni si sbellica dalle risate durante una riunione di lavoro con il vice primo ministro sulle opportunità per i giovani in Scozia. Il Sovrano ha infranto una delle regole sacre di sua madre, la Regina Elisabetta, che proibiva la manifestazione di sentimenti ed emozioni in pubblico.

Doveva essere un incontro di lavoro serio e composto quello che si è svolto venerdì 20 settembre tra Carlo e alcune associazioni che si occupano di preservare i giovani scozzesi dalla violenza e dal degrado. E invece si è trasformato in un appuntamento spasso e a tratti imbarazzante, tanto che i media britannici ne hanno dato grande risalto.

Ma Carlo ci ha abituati a queste sue esternazioni spontanee, spesso totalmente contrarie al protocollo di Corte. Riesce a batterlo solo sua moglie Camilla che è arrivata perfino a fargli un buffetto sul lato B in pubblico.

Torniamo però al Re. Carlo ha preso parte in Scozia a una riunione con i rappresentanti della Scottish Violence Reduction Unit (SVRU), della King’s Foundation e della King’s Trust per discutere sulle opportunità dei giovani scozzesi. Alla tavola rotonda era presente anche il vice primo ministro Angela Rayner.

Il Sovrano era solo, senza Camilla, e si è presentato con un completo gessato chiaro. All’inizio la discussione si è svolta come sempre. Il Sovrano ascoltava con interesse i vari interventi. A tratti sembrava molto concentrato, mentre in altri momenti aveva lo sguardo fisso, quasi assente.

Finché a un certo punto qualcosa ha catturato la sua attenzione e lo ha fatto scoppiare in una fragorosa risata. Bocca spalancata, denti in vista, Carlo se la rideva, per usare un’espressione gergale. E ha contagiato anche gli altri partecipanti che hanno condiviso il momento di allegria, quasi un po’ sopra le righe, vista l’occasione formale. Ma se lo fa il Re, allora tutto è permesso.

Carlo non sembra così attento come sua madre a seguire alla lettera il tradizionale codice di comportamento reale che privilegia un atteggiamento distaccato e composto. Il Re preferisce essere spontaneo e non si preoccupa nemmeno di nascondere gli scatti di ira, come quando gli si inceppò la penna.

Lui e Camilla sono spassosi quando seguono le corse dei cavalli, le espressioni delle loro facce sono impareggiabili, tanto che potrebbero diventare dei meme.

Lo stesso è accaduto alla riunione di lavoro dove Carlo non si è preoccupato di risultare esagerato nella sua risata irrefrenabile.