Carlo, ultime notizie. Il secondo lavoro del Re che gli frutta una fortuna

Re Carlo sta cercando nuove fonti di guadagno e le ha trovate nella sua passione per i cocktail. Infatti, ha iniziato a vendere gin a 6,50 sterline nella sua tenuta di Sandrigham dove ha aperto un nuovo bar.

Re Carlo e la passione per il gin

Re Carlo sta attuando il programma che si era prefisso quando è salito sul trono: tagliare i costi della Monarchia e renderla più proficua. In questo, è stato sicuramente aiutato da sua moglie Camilla che ha dimostrato di avere il senso degli affari.

Il Sovrano ha trovato diversi modi per aumentare i guadagni. Ha aperto al pubblico una parte del castello di Balmoral fino alla scorsa estate inaccessibile, ha commissionato una collezione di foulard, ispirati alla Regina Elisabetta, da vendere nel negozio di Sandringham, assieme ad altri oggetti appositamente pensati come regali di Natale, si è messo a vendere hamburger e gelati nella sua proprietà da 20mila acri nel Norfolk.

L’ultima trovata è il gin. Carlo ha ereditato da sua mamma Elisabetta l’abitudine di bere ogni giorno un cocktail alcolico, a base di gin, come aperitivo. La defunta Sovrana amava sorseggiare un gin tonic o un gin e Dubonnet, un vino liquoroso dolce e speziato. Mentre quando si concedeva un superalcolico, preferiva il Martini dry.

Invece, il drink quotidiano di Carlo è fatto da metà gin e metà vermouth dry, guarnito con un’oliva o una scorza di limone. Stando al commentatore reale, Gordon Rayner, Sua Maestà non rinuncia mai al suo aperitivo, nemmeno quando è in viaggio, per questo porta con sé gli ingredienti per prepararlo.

Carlo apre un gin bar a Sandringham

Dalla passione al business, il passo è breve. Così, Carlo ha deciso di aprire un gin bar a Sandringham e a quanto pare i prezzi sono molto economici. Per gustarsi un gin tonic nella residenza reale bastano 6,50 sterline (7,70 euro circa). Nel negozio si possono poi acquistare la confettura di lamponi e gin a 6,99 sterline e i cioccolatini al gusto di gin a 14,99 sterline.

Gli avventori possono optare per un gusto “corposo” di lampone e mela ottenuto immergendo la frutta in alcol distillato, oppure per il “Celebration Gin” a base di frutta Sharon, prodotto utilizzando ingredienti provenienti dall’orto di Sandringham, che ha un gusto agrumato e dalle note floreali.

Le precedenti iniziative di Carlo hanno avuto molto successo e si ritiene che anche il gin bar sarà un successo che gli frutterà molti soldi. Proprio come i biglietti per Balmoral, ad esempio, che lo scorso agosto sono andati subito esauriti, malgrado i prezzi partissero dalle 100 sterline in su. D’altro canto, l’esperienza di sorseggiare un tè nel castello preferito della Regina Elisabetta è impagabile. Senza contare che i più fortunati potevano incrociare il Re in persona mentre si godeva le sue vacanze con Camilla nella tenuta scozzese.