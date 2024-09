Re Carlo, ultime notizie. L’operazione per fare soldi che coinvolge anche la Regina

Re Carlo lancia una collezione limitata di foulard ispirati a sua madre Elisabetta. Un gesto che è stato interpretato come un toccante omaggio nei confronti della defunta Regina, ma anche come un’operazione di marketing ben riuscita per far entrare denaro nelle sue tasche.

Re Carlo sfrutta l’immagine della Regina Elisabetta

Carlo è ancora in cura contro il cancro, anche se Camilla ha dichiarato che sta molto bene, parole che fanno pensare che ormai l’incubo della malattia stia per finire. In ogni caso, il Re, anche nei momenti più bui, è sempre stato attivo, ha curato gli interessi della Monarchia e i propri.

È noto infatti che Carlo sia un abile imprenditore, molto attento a far fruttare le sue proprietà nel rispetto dell’ambiente. Negli ultimi mesi ha introdotto qualche novità per “fare cassa”. Ad esempio ha reso visitabili alcune parti di Balmoral precluse al pubblico, ha introdotto un biglietto d’ingresso ai giardini di Windsor anche per i residenti, sta già promuovendo i prodotti realizzati a Sandringham come regali di Natale.

Carlo, la collezione di foulard ispirata a sua madre

E adesso ha lanciato una nuova linea di foulard, in edizione limitata, che si ispirano alla Regina Elisabetta. Certamente, un bellissimo omaggio alla Sovrana che era così tanto amata che c’è da scommettere che le sciarpine andranno a ruba. Carlo le vende a 85 sterline l’una nel negozio della sua tenuta di Sandringham.

I foulard, solo 100 pezzi, sono stati realizzati dal brand green, Vin + Omi. Visto il numero esiguo, sono destinati a diventare delle sciarpe da collezione. E chi riuscirà ad acquistarli, quasi certamente farà un affare, perché potrà rivenderli a un prezzo maggiorato.

Ma intanto è anche un affare per il Re che otterrà 8.500 sterline. Una cifra irrisoria considerando il patrimonio milionario di Carlo, ma pur sempre un guadagno in più che si somma alle altre entrate.

Vin Cara e Omi Ong, gli stilisti incaricati da Sua Maestà per creare la collezione, gli hanno presentato tre tipi di stampe e alla fine Carlo ha scelto quella floreale in giallo girasole, rosa antico e blu cobalto. La fantasia e i colori ricordano lo stile della Regina Elisabetta che nei suoi 70 anni di regno si è distinta per uno stile vivace che puntava sui colori.

Fonte: Getty Images

Elisabetta II e la passione per i foulard di Hermès

Infatti, la Sovrana era ben consapevole del potere dei look e una delle prime regole che insegnava alle donne di Corte è che la Regina deve essere vista da tutti, ovunque, e per farlo deve indossare dei colori forti.

Inoltre Elisabetta amava molto i foulard, li indossava spesso in campagna, quando andava a cavallo, a Balmoral, al Royal Windsor Horse Show. I suoi preferiti erano di Hermès e il brand ha addirittura lanciato una sciarpa in edizione limitata in onore del 90° compleanno di Sua Maestà.