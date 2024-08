Re Carlo, ultime notizie. La strategia per allontanare Meghan Markle e liberare Harry

Qual è il modo più facile per allontanare Meghan Markle da Harry? Deve essere questa la domanda che si è fatto più volte Carlo che ormai da anni non nasconde più di non sopportare la nuora che gli ha portato il via il figlio, mettendolo contro di lui. La soluzione al suo problema potrebbe riguardare i soldi e la posizione sociale.

Re Carlo, il piano economico per allontanare Meghan Markle

Se Harry non soddisfa le aspettative economiche di Meghan e se i progetti di lei continuano a fallire, potrebbe rivolgere i suoi interessi altrove. La strategia ha buone probabilità di riuscita, anche senza che Carlo intervenga personalmente. Infatti, le attività economiche della Duchessa del Sussex non godono di buona salute.

Meghan contava molto sulla vendita dei suoi vasetti di marmellata, ma anche quel business non sembra dare i frutti sperati. E, in aggiunta, i suoi dipendenti si stanno licenziando in massa perché non la sopportano. Insomma, la storia si ripete e non è solo un problema relativo al personale di Palazzo che detestava lavorare con lei.

In ogni caso, anche se Carlo non fa nulla per ostacolare gli affari della nuora, di certo non sta a guardare e le fa una sana concorrenza mostrandole come si fa a gestire con successo una azienda.

Re Carlo promuove i prodotti di Highgrove House per Natale

Il Re, che ancora si sta curando dal cancro, sa infatti come trarre profitto dai suoi possedimenti e far fruttare il capitale. Ne è una prova come gestisce Highgrove House. Siamo a fine agosto e lui pensa già a Natale, promuovendo i prodotti della sua tenuta.

Highgrove House, nel Glouchester, è stata acquistata da Carlo nel 1980 come parte delle proprietà del Ducato di Cornovaglia, ereditato nel 2022 da William succeduto al padre come Principe del Galles.

Fonte: Getty Images

Appassionato di giardinaggio, il Re vi creò un parco da lui stesso disegnato. Dal 1996 la residenza è anche azienda agricola, i suoi prodotti sono esclusivamente biologici e vengono allevati manzi, tori, pecore e frisone. Naturalmente i suoi prodotti sono in vendita e ne sono stati realizzati alcuni specificamente per Natale.

Carlo li sta già pubblicizzando adesso ricordando ai suoi acquirenti che Natale “è il periodo più bello dell’anno ed è il momento di diffondere la festa in ogni angolo della vostra casa con una selezione dei nostri fantastici articoli natalizi”, esortandoli a servire “la cena di Natale con i nostri strofinacci splendidamente ricamati” e ad apparecchiare “la tavola con i nostri esclusivi calici da champagne e bicchieri da vino Highgrove”. E poi ci sono i cracker fatti a mano, i budini natalizi e altre leccornie prodotte nella tenuta del Re.

Sua Maestà non è mai andato in perdita, coniugando business e salvaguardia del territorio. Per esempio ad Highgrove House hanno trovato rifugio molte galline ovaiole che ora producono delle ottime uova, perché sono ben nutrite e vivono in un luogo protetto.

William ha ereditato da suo padre il senso degli affari, visto che ha aumentato le entrate derivategli dal Ducato di Cornovaglia da quando lo gestisce lui.

Harry, un disastro finanziario

Harry invece sembra non avere le stesse capacità del Re e i soldi li fa speculando sulla Famiglia Reale. Anche Meghan, che si è sempre vantata di essere una ragazza californiana che non si risparmia davanti alla fatica, non sembra aver ancora ben capito come gestire il personale e far andare le imprese che fonda.

Anche la sua carriera di attrice non si è più risollevata e quella in politica non è mai decollata. In un certo senso, un vantaggio per Carlo che ha ben chiaro qual è il punto debole della Duchessa e sfruttandolo potrà sperare di liberare Harry dal suo giogo.