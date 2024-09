Re Carlo, ultime notizie. L’affare da 4 milioni che coinvolge Camilla

Camilla ha inaugurato la tenuta vinicola Ancre Hill nel Galles 9 anni fa e adesso è in vendita per 4 milioni di euro. Il senso degli affari che piace a Re Carlo

Ci sono molti motivi che hanno portato Carlo a sposare Camilla. Tra questi il fiuto della Regina consorte negli affari, tutto quello tocca si tramuta in oro. È il caso della tenuta vinicola, Ancre Hill, che la Sovrana ha inaugurato nel 2015 e che adesso è stimata in 4 milioni di euro.

Camilla e il senso degli affari

In fondo, Camilla è sempre stata una donna molto concreta e pratica. Ed è proprio questo che piace di lei a Carlo. Il Re non si trovava con Diana, i suoi interessi per la moda, il mondo dello spettacolo e il glamour, erano troppo lontani da lui. Invece, Camilla che ama la campagna, i cavalli e il giardinaggio è la sua perfetta metà. Non solo, la Regina consorte non si spaventa di fronte a ostacoli e avversità. Lo ha dimostrato nei mesi scorsi quando ha preso in mano la Monarchia, mentre suo marito si curava dal cancro.

E poi pare che Camilla abbia un notevole senso degli affari, sa come fare fruttare il suo patrimonio, oltre che i suoi talenti. Una lezione che ad esempio ha trasmesso a suo figlio Tom Parker Bowles che sta collezionando successi editoriali, senza mai essere al di sopra delle righe, al contrario di Harry. Ha piazzato la sua amata sorella in un ruolo strategico nella gestione del Ducato di Cornovaglia, anche se William l’ha licenziata recentemente.

Ancre Hill, la tenuta in vendita per 4 milioni di euro

Nell’elenco dei suoi successi possiamo metterci anche la vendita della tenuta vitivinicola, Ancre Hill, che si trova nella Wye Valley, in Galles. La proprietà fu inaugurata da Camilla nel 2015, quando era ancora Duchessa di Cornovaglia e suo marito era Principe del Galles. Da allora è diventata una delle più prestigiose aziende vinicole che produce 30mila bottiglie l’anno, in particolare di prevalentemente Pinot Nero, Chardonnay e Albarino. La visita della Regina deve aver portato un pizzico di fortuna. L’azienda vanta anche il fatto di gestire la cantina con un’attenzione particolare alla sostenibilità e senza l’uso di sostanze chimiche.

I proprietari adesso intendono andare in pensione e vendere la tenuta, che comprende 22 acri di vigneti, una casa colonica con quattro camere da letto, diversi edifici agricoli e 128 acri di terreno in totale dove vengono allevati bovini e ovini.

La proprietà è stata stimata 4 milioni di euro, trattando è possibile comprare anche una serie di macchinari e attrezzature per la viticoltura, oltre alle scorte di vino esistenti.

Newton Court Farmhouse è una casa di 237 metri quadrati distribuita su tre piani, con tre sale principali e quattro camere da letto. Adiacente alla fattoria si trovano una serie di edifici agricoli tradizionali, tra cui un ex frantoio per il sidro che potrebbe essere riconvertito, un magazzino, stalle per il bestiame e un grande fienile in pietra.

Gli attuali proprietari stanno presentando una richiesta preliminare al consiglio locale per convertire il fienile in pietra e il frantoio per sidro in un uso residenziale e per affitti turistici.