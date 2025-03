Re Carlo salva Camilla da un incubo: compra la casa accanto alla sua per 3 milioni

Per proteggere la privacy di Camilla, Re Carlo ha acquistato per 3 milioni di sterline la casa accanto alla sua residenza privata

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Re Carlo e Camilla

Cosa si fa per amore? Se sei Re Carlo, la risposta è comprare la casa accanto a quella di tua moglie per proteggerla da vicini troppo rumorosi. Con un colpo di scena degno di una favola moderna, il sovrano britannico ha deciso di investire 3 milioni di sterline per acquistare una proprietà a fianco della residenza privata della Regina Camilla, Ray Mill House, nel Wiltshire. E il motivo è tanto romantico quanto pratico: salvaguardare la tranquillità della sua consorte ed evitare che la dimora accanto venga trasformata in un chiassoso luogo per matrimoni ed eventi.

Un rifugio privato per la Regina Camilla

Ray Mill House non è una semplice casa di campagna per Camilla. È il suo santuario personale, il luogo dove si rifugia lontano dai riflettori e dai doveri di corte.

Acquistata nel 1995, dopo il divorzio da Andrew Parker Bowles, la tenuta è rimasta per lei un punto di riferimento costante, anche dopo il matrimonio con Re Carlo.

Situata in una zona idilliaca vicino al fiume Avon, la residenza è circondata da giardini, scuderie e persino una piscina privata, elementi che la rendono un angolo di paradiso per la Regina, amante della natura e della vita semplice.

Eppure, questa tranquillità era stata messa a rischio da un imminente cambiamento: la proprietà confinante, The Old Mill, era stata messa in vendita, e tra i potenziali acquirenti c’era chi progettava di trasformarla in una location per matrimoni.

Il solo pensiero di dozzine di invitati in festa ogni fine settimana, musica ad alto volume e un via vai di ospiti a pochi metri dalla sua casa ha mandato Camilla nel panico. “Francamente, era l’ultima cosa di cui aveva bisogno”, ha rivelato un’amica della Regina.

Fonte: IPA

L’intervento di Re Carlo: un gesto d’amore (e di strategia)

Davanti all’ansia crescente della moglie, Re Carlo ha deciso di agire in prima persona. Senza esitare, ha sborsato 3 milioni di sterline di tasca propria per acquistare la proprietà e bloccare qualsiasi trasformazione indesiderata. Una decisione che ha sollevato Camilla da un peso enorme: “Lei è grata e sollevata”, ha confermato una fonte vicina alla coppia.

Ma l’operazione non è stata solo un gesto d’amore, è stata anche una scelta strategica. Acquistando The Old Mill, il Re ha garantito a Camilla non solo privacy, ma anche maggiore sicurezza.

Il confine tra le due proprietà è separato da appena 30 piedi (circa 9 metri), e in passato la presenza di turisti e ospiti indesiderati aveva già creato qualche tensione. Ad esempio, il precedente proprietario, un imprenditore immobiliare, aveva affittato un’ex rimessa trasformata in luxury suite su Airbnb, attirando visitatori da tutto il mondo, curiosi di scoprire l’angolo segreto della Regina.

Ora, con la casa nelle mani del Re, non ci sarà più questo rischio. Al posto di un caotico wedding venue, la proprietà sarà affittata a un inquilino selezionato, “controllato dai servizi di sicurezza”, in modo da garantire discrezione e protezione per Camilla.

Una coppia regale unita, tra lusso e vita semplice

Nonostante la loro vita da reali, Carlo e Camilla hanno sempre amato gli angoli più intimi della loro quotidianità. Mentre il Re si divide tra Buckingham Palace e Highgrove House, la sua tenuta di campagna nel Gloucestershire, la Regina adora trascorrere il tempo a Ray Mill House, dove può passeggiare con i suoi cani, prendersi cura dei cavalli e ricevere i suoi nipoti lontano dagli obblighi ufficiali.

Proprio per questo, l’acquisto di The Old Mill non è solo un affare immobiliare, ma rappresenta il desiderio di proteggere un angolo di libertà per Camilla. In un periodo difficile per la famiglia reale, tra la malattia del Re e i tanti impegni istituzionali, sapere di avere un rifugio sicuro è una piccola vittoria per la Regina.

E chissà, magari tra qualche anno, quando le responsabilità di corte si faranno più leggere, Ray Mill House potrebbe diventare il suo rifugio definitivo. Un piccolo angolo di paradiso dove il rumore più forte sarà il fruscio delle foglie e il nitrito dei suoi amati cavalli.