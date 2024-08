Re Carlo, ultime notizie: il grande valore delle banconote col suo volto

Re Carlo III appare sulle nuove sterline: le banconote con numero di serie minore sono state battute all'asta per beneficenza

Fonte: IPA Re Carlo

Nel difficile momento che Re Carlo III si trova ad affrontare, il sovrano del Regno Unito continua a dimostrarsi amato dai suoi sudditi e dalle tante persone affezionate alla Corona. Ne è un’ulteriore conferma l’incredibile successo ottenuto dalle nuove banconote che oggi portano il suo volto: alcune delle prime sterline uscite dalle presse con l’effigie del sovrano sono state vendute all’asta riscontrando un enorme valore che verrà devoluto in beneficenza.

Re Carlo, le sterline col suo volto messe all’asta

Nuove sterline con un nuovo volto. Nel Regno Unito a giugno sono entrate in circolazione le banconote che raffigurano il volto di Re Carlo. Pezzi da £ 5, £ 10, £ 20 e £ 50 che aprono di fatto una nuova, storica era. Nel 1960 la Regina Elisabetta II era stata la prima monarca a vedere il suo volto sulle banconote inglesi: ora, la sterlina porterà l’immagine di suo figlio.

Banconote che non hanno solamente valore monetario, ma anche una grande risonanza nel settore del collezionismo. Proprio per questo motivo, Spink & Sons ha organizzato quattro aste specializzate in cui i collezionisti hanno potuto provare a comprare la serie di banconote con i numeri più bassi possibili.

Durante le quattro aste, una banconota da 10 sterline con il numero di serie HB01 000002 è stata venduta per 17mila sterline, mentre un foglio formato da 40 banconote da 50 sterline è ha ottenuto un’offerta di 26mila battendo il record per il lotto più alto venduto in un’asta della Banca d’Inghilterra.

Fonte: IPA

Nonostante l’uso del denaro contante sia in calo, l’interesse per le nuove banconote sottolinea il grande affetto che gli inglesi provano per Re Carlo che, nonostante stia passando un periodo davvero difficile a livello pubblico e personale, può contare sul sostegno e sull’affetto che ogni giorno gli viene dimostrato da sudditi e famiglia.

Pare infatti che a giugno, mese in cui le banconote sono entrate ufficialmente in circolazione, la Banca d’Inghilterra abbia aperto con lunghe code fin dalle prime ore del mattino e che tanti collezionisti abbiano visitato le filiali che detenevano già le scorte delle nuove banconote.

Le banconote di Re Carlo vendute per beneficenza

Le quattro aste organizzate per la vendita delle nuove banconote hanno permesso di innalzare di 11 volte il loro valore nominale raccogliendo un totale di 914.127 sterline: denaro che verrà devoluto in beneficenza e ripartito in egual misura tra 10 enti benefici scelti proprio dalla Banca di Inghilterra.

Fonte: IPA

Una scelta di grande rispetto: Sarah John, capo cassiera e direttrice esecutiva della banca, la cui firma è sulle banconote, ha spiegato: “Sono entusiasta del fatto che le aste e il sorteggio pubblico delle banconote di Re Carlo III a bassa numerazione abbiano raccolto la ragguardevole cifra di 914.127 sterline, che sarà devoluta a 10 enti di beneficenza scelti dal personale della Banca d’Inghilterra. Ogni ente di beneficenza svolge un lavoro incredibile e le somme raccolte avranno un impatto positivo sulle persone in tutto il Regno Unito”.