Fonte: IPA Re Carlo

Il profilo della Royal Family ha condiviso su Instagram in anteprima la foto del discorso di Natale di Re Carlo III. Un discorso che è destinato a fare la storia, il secondo, in effetti, ma il primo avvenuto dopo l’Incoronazione. Quest’anno Re Carlo ha scelto di inviare gli auguri ai sudditi con un albero sullo sfondo, ed è il primo Monarca a farlo, perché la Regina Elisabetta lo ha sempre pronunciato dietro una scrivania.

Re Carlo, la prima foto del discorso di Natale

In omaggio all’impegno ambientalista di Re Carlo, l’albero sullo sfondo del discorso di Natale è stato decorato con oggetti sostenibili e non solo, tra cui arance essiccate, legno, vetro, pigne. Kensington Palace ha pubblicato su Instagram la prima foto ufficiale: è il secondo messaggio di Natale alla Nazione, ma il primo dopo l’Incoronazione. Nel 2022, il discorso è stato un modo per ricordare la compianta Regina Elisabetta, scomparsa a Balmoral l’8 settembre. Oltre 10 milioni di persone si sono sintonizzate per vedere il discorso del Re, raggiungendo lo share più alto di qualsiasi altro messaggio festivo dei Reali ad oggi.

Il discorso di Natale destinato a fare la storia

Secondo l’esperta Jennie Bond, il discorso del Re di quest’anno si concentrerà principalmente sulla speranza. Il Monarca eviterà probabilmente qualsiasi argomento politico, perché vuole mostrare sostegno e incoraggiamento nei confronti di chi ne ha bisogno. “Re Carlo vede il discorso come un’opportunità per invitarci alla speranza, per incoraggiarci. Il suo King’s Trust cerca di aiutare i giovani svantaggiati ed è una causa che gli sta a cuore”.

Inoltre, ha aggiunto che è perfettamente consapevole del privilegio di cui godono i Reali e affronterà questo discorso per discutere le numerose sfide che la Nazione deve affrontare. Dunque, è probabile che Re Carlo si concentrerà sui lavoratori del servizio sanitario nazionale e, visti i recenti disordini in Medio Oriente, vorrà anche lanciare un messaggio per una maggiore armonia o pace nel mondo. “Lui invocherà sempre la pace e l’unità”.

La scelta sul Principe Harry

Jennie Bond ha aggiunto che Re Carlo potrebbe non menzionare nessuno dei due suoi figli nel discorso di Natale. “Carlo non affronterebbe mai i problemi con Harry in TV. Dubito che lo menzionerà, e non penso che menzionerà allo stesso tempo William, poiché sarebbe vista come una frecciatina a Harry”. Gli ultimi mesi sono stati burrascosi per il rapporto di Re Carlo con Harry: dopo la pubblicazione del libro Endgame di Omid Scobie, si sono raffreddati ancor di più, e infatti il Principe non è tornato a casa per Natale con la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet.

Con il suo messaggio natalizio annuale, Re Carlo è destinato a fare la storia. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, avrebbe scritto il messaggio di Natale senza ricorrere a consulenti. Ha scritto il discorso intero di suo pugno, senza alcun aiuto. Ma non è una sorpresa, poiché anche l’anno scorso lo staff ha potuto apportare solo “modifiche minime”. Il Re è sempre stato un fervente sostenitore dell’improvvisazione, in quanto i discorsi meno solenni sono assolutamente efficaci. In grado di emozionare e coinvolgere.