Meghan Markle ha svelato una curiosità in merito al suo primogenito, Archie, rivelando il suo grande desiderio per Natale

Anche i figli del Duca e della Duchessa del Sussex devono far fronte a qualche rinuncia nella vita. Sembra incredibile, ma il piccolo Archie non avrà ciò che tanto desidera per Natale. Parola di mamma Meghan Markle.

Il regalo di Archie

È ancora in essere il contratto con Netflix, per quanto girino voci su un possibile addio alla piattaforma. Meghan Markle è stata così chiamata a moderare un Q&A, ovvero un incontro con il pubblico al termine di una proiezione speciale del corto prodotto dal servizio streaming The After.

Spazio per la star del film David Oyelowo e il regista Misan Harriman. Il tutto si è svolto il 15 novembre scorso ma ora sono spuntati i filmati, che hanno permesso di scoprire questa piccola curiosità.

L’evento si è svolto in una residenza privata di Montecito, in California, dove da tempo ormai Meghan vive con il Principe Harry e i loro due figli, Archie e Lilibet. Nel corso della chiacchierata, Markle ha raccontato di come suo figlio Archie si stia appassionando alla fotografia, ispirato proprio da Harriman, celebre fotografo che ha spesso ritratto lei e Harry.

“L’ultima volta che Misan è stato con noi, gli stava insegnando a fotografare, così ho comprato ad Archie una macchina fotografica”. Mi ha detto che non era una Leica come la sua, ha raccontato ridendo. Abituato ad avere il meglio, il primogenito di casa si aspettava di poter usare una macchina fotografica artigianale, ma le Leica costano svariate migliaia di dollari. Non proprio il tipo di macchina da consegnare nelle mani di un bambino. “Non avrai una Leica, gli ho detto. Nemmeno per Natale”.

La passione di famiglia

Non è così insolito che il piccolo Archie si stia avvicinando al mondo della fotografia. Si tratta infatti di una passione di famiglia, ereditata dalla nonna di suo padre, la compianta Regina Elisabetta.

La sovrana è apparsa spesso con in mano una macchina fotografica. Tra le varie possedute, ovviamente anche una Leica. Era solita scattare foto alle mostre dei cavalli, quando suo marito, il Principe Filippo, gareggiava nella guida delle carrozze.

Tutto ebbe inizio, per lei, quando suo padre, Re Giorgio VI, le regalò una macchina fotografica Box Brownie prima della guerra. Nel corso della sua vita ha scattato numerosissime fotografie. Immagini dei migliori ricordi di famiglia, così come viaggi all’estero. La Regina era solita catturare il momento.

La Box Brownie è oggi un pezzo da collezione, il cui valore è aumentato nell’edizione della Regina, ovviamente. Non era però questa la sua macchina fotografica preferita. Non se ne ha certezza, certo, ma è stata spesso avvistata con una Leica M3 argentata. Un vero e proprio classico, ormai, di classe e qualità. L’ha usata per decenni, in privato e nelle sue tante apparizioni pubbliche.

Col tempo, poi, ha accettato l’arrivo di modelli nuovi, passando alla Leica M6. Che dire, Archie ha occhio e sembra proprio che prima o poi Meghan e Harry dovranno cedere e soddisfare la sua richiesta nella lista di Natale. Ma no quella di quest’anno, pare.