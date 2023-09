Meghan Markle, il suo desiderio per i figli Archie e Lilibet

Fonte: IPA Meghan Markle

Ogni mamma ha dei sogni per i propri figli, e Meghan Markle non è da meno. La Duchessa del Sussex, da poco tornata al centro delle cronache per la partecipazione agli Invictus Games, è molto riservata quando si tratta di Archie e Lilibet, nati dal matrimonio con il Principe Harry: difficilmente si è sbottonata su di loro, ma pare che nutra delle aspettative molto particolari sul loro futuro immediato. Che potrebbero anche vederli, finalmente, in un evento pubblico insieme a mamma e papà.

Le speranze di Meghan Markle per i figli

Meghan Markle è tornata a mostrarsi in pubblico agli Invictus Games, ma potrebbe trovarsi a condividere i riflettori con qualcun altro nella prossima edizione dei giochi. Pare infatti che la moglie del Principe Harry abbia intenzione di portare con sé i figli Archie e Lili agli Invictus Games del 2025, che si terranno in Canada. Più che la possibilità di vedere i bambini al centro di una manifestazione così importante, ad interessarla maggiormente è però la concreta possibilità che si avvicinino ad uno sport che papà Harry pratica sin da quando era molto piccolo.

“Meghan ha detto che vorrebbe che i bambini imparassero a sciare e che forse il Canada potrebbe essere il luogo ideale. Lei ha detto di non averlo mai fatto” ha rivelato una fonte al Mirror. Se la Markle, nata e cresciuta in California, ha avuto poche occasioni per dilettarsi con lo slalom, lo stesso non si può dire del suo consorte. Harry, infatti, si mette alla prova con gli sci da quando è molto piccolo: la Principessa Diana e il Re Carlo erano infatti soliti portare i figli sulle Alpi svizzere durante le vacanze invernali. In alcuni casi con loro c’erano anche altri membri della famiglia reale, come le Principesse Eugenia e Beatrice.

L’opinione del Principe Harry

Anche il principe Harry, probabilmente memore di un’infanzia che lo ha visto eccessivamente esposto, ha sempre cercato di proteggere la privacy dei suoi bambini. Eppure anche per lui vederli prender parte agli Invictus Games, evento benefico dedicato ai veterani di guerra e agli ex soldati rimasti feriti in battaglia, sarebbe quasi un sogno: “Non vedo l’ora di portare Archie e Lili agli Invictus Games. Ho mostrato ad Archie un video di un giocatore di basket in sedia a rotelle dagli Invictus di Sydney e lui lo ha adorato” ha spiegato a People.Il Principe è infatti consapevole del grande impatto e del grande insegnamento che i figli potrebbero trarre dalla kermesse: “Gli ho mostrato che alcuni non avevano più le gambe ed altri invece avevano delle ferite invisibili. Non perché me lo avesse chiesto, ma perché volevo dirglielo. I bambini capiscono molto, e vederlo nei suoi occhi per me è stato emozionante” ha ribadito.

Non è difficile capire perché il secondogenito di Diana abbia così a cuore gli Invictus: anche lui da giovane ha infatti militato nell’esercito, con l’idea di svestire la divisa quando sarebbe diventato papà: “Quando ero nell’esercito ho promesso a me stesso che non ne avrei più fatto parte quando sarei diventato marito e padre. Non riesco ad immaginare quanto possa essere difficile stare lontani per così tanto tempo, il rischio di ferirsi e come la vita della mia famiglia sarebbe cambiata in quel caso”. La promessa, fortunatamente, è stata mantenuta, con somma gioia di Meghan e dei suoi bambini.