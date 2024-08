Meghan Markle, il look per il compleanno: completo rosa cenere e una costosa collana

Meghan Markle per l'intervista a CBS nel giorno del suo compleanno ha scelto un look sobrio e gioielli Cartier

Ha già fatto il giro del mondo l’intervista di Meghan e Harry rilasciata a CBS News Sunday Morning proprio nel giorno del compleanno dell’attrice e duchessa di Sussex. È stata una chiacchierata a cuore aperto in cui Meghan e Harry hanno parlato di bullismo, odio online, educazione ai social media e di un momento buio che la donna ha attraversato in prima persona, in cui avrebbe pensato anche al suicidio. Per l’occasione seria e ufficiale, Meghan ha indossato un look composto, ma non per questo low-profile, e come sempre raffinato. Per parlare alla gente l’ex attrice ha scelto il rosa.

Il look di Meghan per l’intervista CBS: completo Ralph Lauren rosa e collana Cartier

Per l’intervista speciale la duchessa di Sussex ha scelto un outfit monocromatico di Ralph Lauren, color rosa cenere. Una tonalità spenta e molto sobria, per guidare l’attenzione dei telespettatori sull’importanza dei discorsi che la coppia ha voluto condividere. Il look consisteva in due pezzi: la camicia modello Adrien e i pantaloni Evanne del brand. Tagli morbidi, vestibilità comfy, linee classiche per un momento storico, come quello in cui si rivolge alle telecamere, in cui l’apparenza conta quanto la sostanza.

Ma gli occhi dei fashionisti e degli appassionati di gioielli si sono focalizzati sulla collana abbinata, un pezzo apparentemente minimal ma in realtà prezioso e costosissimo: si tratta di un gioiello Cartier chiamato Juste un Clou, dal costo esorbitante di quasi 15mila euro. Questa collana è stata avvistata al collo di Meghan di recente durante un incontro negli Hamptons e un pranzo a Montecito. Anche il bracciale era firmato Cartier, come l’orologio Tank Française Watch modello “principessa Diana”.

La moglie del principe Harry ha abbinato all’ensemble un paio di décolleté color crema con il cinturino, capelli sciolti in modo naturale sulle spalle, leggermente mossi, e un trucco acqua e sapone, molto leggero. Uno stile che potremmo definire “quiet luxury” che sta andando per la maggiore negli ambienti dell’alta società.

Meghan, Harry e i look sobri per portare l’attenzione sul tema dell’odio online

Il look di Meghan si è abbinato a un completo scuro con camicia bianca e senza cravatta per Harry. La coppia ha insistito nel promuovere un’emergenza educativa per gli effetti deleteri degli hater. I due hanno tutte le intenzioni di proteggere i propri figli, a cui loro come genitori fanno da filtro con gli smartphone.

Per questo si sono fatti promotori dell’iniziativa Parents Newtork, legata alla Fondazione Archewell e progettata per essere una rete di supporto per genitori i cui figli sono stati colpiti dai danni dei social media.

“I nostri figli sono piccoli. Hanno tre e cinque anni. Sono fantastici. Ma tutto ciò che vuoi fare come genitore è proteggerli. E quindi, mentre vediamo cosa sta accadendo nello spazio online, sappiamo che c’è molto lavoro da fare lì, e siamo felici di poter essere parte del cambiamento positivo” ha dichiarato Meghan.

L’occasione era molto importante: la prima intervista televisiva dopo quella famosa con Oprah del 2020, in seguito al trasferimento negli Stati Uniti. La scelta di stile di Meghan Markle è apparsa molto chiara. Ma anche i futuri rapporti con la famiglia Windsor seguiranno il mood “quiet”?