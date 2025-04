Fonte: IPA Meghan Markle

Mentre i riflettori continuano a illuminare il sorprendente successo del marchio As Ever, Meghan Markle ci propone uno sguardo più intimo – e deliziosamente tenero – sulla sua quotidianità californiana. In un nuovo video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, la Duchessa del Sussex ha mostrato due membri molto speciali della sua famiglia: i cagnolini Mia e Pula.

Meghan Markle presenta i nuovi arrivati

Tra ciotole in ceramica e barattoli di zucchero grezzo, la scena si svolge nella cucina soleggiata della tenuta di Montecito, dove Meghan Markle appare sorridente mentre prepara Chantilly Lili, un dessert ispirato alla figlia, la Principessa Lilibet. Il dolce, una rivisitazione del budino alla banana di sua nonna, è arricchito da strati di crema chantilly, fragole marinate e le immancabili cialde alla vaniglia.

In uno dei momenti più spontanei del video, la Duchessa solleva la piccola Mia e si lascia andare a un tenero ballo tra i fornelli, mentre Pula – ormai affezionato spettatore delle attività culinarie di casa Sussex – osserva sornione dalla porta. È un ritratto di vita domestica che svela, più di ogni intervista, la naturalezza con cui intende dipingere il suo ruolo di madre, cuoca appassionata e padrona amorevole.

E se Harry non compare nel filmato, la sua presenza si avverte davvero, grazie alla foto che appare fugacemente sullo sfondo. Fonti vicine alla coppia confermano che proprio lui ha suggerito il nome giocoso del dolce, unendo “chantilly” al diminutivo affettuoso della loro bambina. “Harry ha sempre avuto un debole per le ricette di famiglia”, confida un amico della coppia. “E adora quando Meghan le reinterpreta con un tocco tutto suo”.

La nuova vita di Meghan Markle

Nel testo del post, la Duchessa scrive con tono amichevole: “Ho rivisitato la ricetta del budino alla banana di mia nonna, preparando un budino alla vaniglia fatto in casa, aggiungendo strati di chantilly fresca (la parola ‘chantilly’ non vi fa pensare a quella vecchia canzone dei Big Bopper?!), con fragole imbevute di succo di limone fresco e un pizzico di zucchero. Ovviamente, fette di banana e cialde alla vaniglia per questa dolce delizia che abbiamo chiamato come Lili“.

Ricordiamo che la figlia di Harry e Meghan è l’unica ad avere il privilegio di chiamarsi Lilibet, il soprannome di sua bisnonna Elisabetta II e che utilizzavano solo in famiglia. Il secondo nome, Diana, è invece quello della nonna paterna, scomparsa a Parigi il 31 agosto 1997 dopo un terribile incidente d’auto. Lilibet Diana aveva fatto appena in tempo a conoscere la Regina a giugno 2022, a pochi mesi dalla sua scomparsa avvenuta al Castello di Balmoral l’8 settembre dello stesso anno.

Il video arriva pochi giorni dopo il lancio record di As Ever, che ha registrato il tutto esaurito in poche ore. Tra marmellate artigianali, candele profumate e dettagli attentamente curati, il brand vuole essere una miscela di semplicità e raffinatezza che ormai è il tratto distintivo della nuova Meghan – sempre più padrona della sua narrazione. E mentre i media britannici analizzano ogni gesto, a Montecito la Duchessa continua a fare ciò che le riesce meglio: costruire il suo mondo, un dessert – e una danza con i suoi cani – alla volta.