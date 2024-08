Nel silenzio della famiglia Reale, Meghan Markle compie 43 anni: per lei in programma ben tre festeggiamenti

Fonte: IPA Meghan Markle

Il 4 agosto è il compleanno di Meghan Markle, che quest’oggi spegna 43 candeline sulla propria torta. Ma ce ne sarà una? Ci sarà un grande evento o qualcosa di intimo in famiglia? I piani della duchessa di Sussex e del principe Harry sono stati svelati. Di seguito tutti i dettagli.

Buon compleanno Meghan Markle

Il mondo della Famiglia Reale è ben distante dalla quotidianità di Meghan Markle ormai. Vive infatti in California con suo marito, il principe Harry, e i due figli Archie e Lilibet. L’addio al Regno Unito è avvenuto a marzo 2020, ormai quattro anni fa, e da allora i rapporti non hanno fatto che complicarsi ulteriormente. Nessuna speranza, dunque, di assistere a distanza a un compleanno vagamente reale. Nessun invitato speciale previsto, com’era facile prevedere. Chi sa però che non possano giungere in privato gli auguri di Re Carlo che, a differenza di William, pare più propenso a ricucire un rapporto con il suo secondogenito.

I Sussex stanno mantenendo un profilo basso, per quanto possibile, nella loro dimora di Montecito. Nessun grande party casalingo che tenga svegli i vicini, ecco. Di tanto in tanto, però, la coppia fa festa in alcuni dei locali della zona. I loro preferiti sono il Lucky’s Steakhouse e il Tre Lune. Proprio in quest’ultimo Meghan Markle ha festeggiato lo scorso anno il suo 42esimo compleanno.

Tripla festa di compleanno

Megham Markle e il principe Harry non fanno più parte della Famiglia Reale, ufficialmente parlando. Hanno rinunciato ai titoli per ottenere in cambio la propria libertà. Non ci sarà, dunque, nessun grandioso evento. Nessun ballo indimenticabile. Potrebbe però esserci una tripla festa di compleanno.

Da una parte un evento privato, in casa a Montecito, dove ci sarà anche Doria Ragland, madre di Meghan. Non è da escludere, però, che la duchessa possa organizzare un pranzo tra sole ragazze. Sarà in compagnia delle sue amiche più intime. Basti pensare a quanto avvenuto lo scorso anno. Aveva deciso di celebrare anche con la sua parrucchiera Kadi Lee e la scrittrice Cleo Wade, in ritardo rispetto alla data esatta. Potrebbero trovare spazio anche quest’anno, insieme con le migliori amiche di Markle, ovvero la stilista Misha Nonoo e la truccatrice Bobbi Brown.

Fonte: Getty Images

Il triplo festeggiamento prevedrebbe, invece, una cena fuori con suo marito. Un momento di assoluta intimità, utile anche per ritrovarsi un po’, considerando le loro vite colme di eventi e pressioni.

La reazione della Famiglia Reale

Da quattro anni Meghan Markle e Harry si sono allontanati dalla Famiglia Reale ma, a conti fatti, non sono stati tagliati fuori fin da subito. Ci sono stati degli episodi a complicare il tutto, a partire dalla famosa intervista di coppia fino al documentario su Netflix. Per non parlare poi della biografia del principe, Spare.

Il legame con William si è affievolito enormemente e Carlo, oggi Re, si è ritrovato nel mezzo, incapace di gestire il rapporto tra i due figli. Sembrerebbe propenso a ricucire con il suo secondogenito, ma con Meghan Markle? Nel 2022 erano giunti gli auguri per il suo compleanno da parte della Famiglia Reale. Lo scorso anno, però, silenzio. Lo stesso accadrà stavolta.

Il motivo? La regola di corte è che gli auguri vengano riservati ai “working royals”. Di questo si era però già parlato lo scorso anno, con l’autrice Tessa Dunlop che aveva così fatto chiarezza: “Credo che probabilmente abbiano pensato potesse sembrare un po’ falso (farle gli auguri), visto che il mondo intero sa che non si parlano molto”.

Altro problema, inoltre, sollevato lo scorso anno. Si tratta della scelta della foto. Nel 2022 è stata usata un’istantanea della duchessa scattata durante le celebrazioni del Giubileo di Platino della compianta Regina. Di recente, però, le foto di gruppo mancano, eccome, salvo quelle in nero per i funerali di Elisabetta II, ritenute poco adatte.