Meghan Markle, in viaggio in Colombia con Harry d'Inghilterra, ha ricordato Lady Diana, indossando un particolare paio d'orecchini a lei appartenuto

Fonte: Getty Images Meghan Markle

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra si trovano in vacanza in Colombia, su invito della Vicepresidente Francia Márquez e, nel paese sudamericano stanno seguendo una fitta agenda di appuntamenti ufficiali. Per l’occasione, la Duchessa ha deciso di sfoggiare dei look molto eleganti, mai sopra le righe, dopo le critiche ricevute per gli outfit utilizzati, invece, nella visita in Nigeria, più originali e osati.

Tra i diversi capi d’abbigliamento e accessori scelti dalla nuora di Re Carlo III, anche un omaggio alla mamma del marito, la compianta Lady Diana.

Meghan Markle, gli orecchini di Diana

Meghan Markle è arrivata da qualche giorno in Colombia, insieme al marito Harry d’Inghilterra, e i due sono stati i protagonisti di diversi impegni ufficiali, tra cui la visita a una scuola nella zona di Santa Fe a Bogotà. In quell’occasione, la Duchessa di Sussex ha deciso di fare un omaggio alla suocera, indossando un paio di orecchini con diamanti, a lei appartenuti. Si trattava di due gioielli a forma di farfalla, che l’ex Principessa del Galles aveva sfoggiato nel 1986, durante una visita di stato in Canada.

Oltre agli orecchini, Meghan Markle ha indossato un look molto professionale, combinando dei pantaloni neri stretti con taglio sopra la caviglia a una semplice camicia bianca, ad arricchire l’outfit un blazer lungo marrone del valore di 3.750 dollari, che la Duchessa aveva già indossato in Nigeria, lo scorso maggio.

Fonte: Getty Images

Meghan Markle ha abbinato agli altri indumenti anche delle ballerine Chanel, nel classico colore beige e nero e un evidente bracciale in oro. Lo sguardo della Duchessa di Sussex è stato sottolineato da un make up, che ne esaltava gli occhi, e da uno chignon basso.

Meghan Markle punta sulla camicia

Meghan Markle ha deciso di sfoggiare solo un abito, da quando è arrivata in Colombia, al contrario di quanto aveva fatto in Nigeria, dove aveva esaltato la sua bellezza con diversi vestiti, giudicati anche troppo scollati. Nel paese sudamericano, la Duchessa di Sussex ha scelto diversi look, composti da pantaloni e gonne, accompagnate da camicie. Dopo la visita alla scuola, infatti, la moglie di Harry d’Inghilterra ha riproposto la semplice camicia bianca del look mattutino, abbinandola a una gonna lunga bianca, che era arricchita dalla stampa di diversi cerchi neri.

Fonte: Getty Images

In seguito, in occasione della conferenza Responsible Digital Future, presso l’Università EAN di Bogotà, Meghan Markle ha indossato un’altra camicia color cioccolato, firmata da Victoria Beckham, del costo di £ 597.

Fonte: Getty Images

Il capo d’abbigliamento era in seta ed abbinato a una pantalone dal taglio morbido in tessuto lucido di un’altra sfumatura di marrone. La Duchessa di Sussex ha indossato anche dei sandali color arancione con due fasce incrociate sul piede, firmate da Aquazzura, brand molto amato dall’ex attrice.

Anche in questo caso Meghan Markle ha scelto degli orecchini di piccoli dimensioni, anche se pendenti, con diamanti, del valore di $ 2.530. Ma, al collo, la Duchessa di Sussex sfoggiava un gioiello ancora più costoso: la collana Cartier Juste un Clou del valore di $ 15.200, in oro giallo e diamanti. Anche in questa occasione, la moglie di Harry d’Inghilterra ha fermato la sua chioma, optando per una coda di cavallo mossa.