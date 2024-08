Fonte: Getty Images Meghan Markle e il Principe Harry

Il viaggio in Colombia del Principe Harry e di Meghan Markle ha creato l’ennesima polemica: definito come un “finto tour Reale”, Re Carlo è molto ferito dal comportamento del Duca e della Duchessa di Sussex, ma non può più farci nulla. D’altra parte, Meghan ha i suoi trucchi per apparire sempre perfetta al fianco di Harry: in particolare, userebbe una tecnica segreta chiamata il “trucco delle celebrità”, come ha affermato l’esperta di linguaggio del corpo. Ma procediamo per punti.

Meghan Markle, il trucco per apparire sempre perfetta

Durante il “finto tour Reale” in Colombia, Meghan Markle è apparsa più bella che mai. Nonostante il Duca e la Duchessa di Sussex siano costantemente contestati, in particolare dai sudditi e dalla stampa inglese, riescono comunque ad apparire al loro meglio in ogni situazione. Un modo c’è, ed è il “trucco delle celebrità”: la coppia è in viaggio in Colombia per quattro giorni, e sono stati accolti dal Vicepresidente Francia Márquez e dal suo compagno Rafael Yerney Pinillo.

Judi James, a proposito dell’arrivo in Colombia della coppia Reale, ha detto al Sun che c’è un motivo se Meghan, al fianco di Harry, non risulta mai fuori posto. La “stretta di mano” a mo’ di rimorchio, un segno distintivo per le coppie delle celebrità che di solito escono dai locali notturni o dai ristoranti più esclusivi. “È chiaro chi è la star: la sua elegante e raggiante moglie, al suo fianco. La schiena è dritta, le spalle sono tenute con i gomiti tirati verso il busto, un altro trucco tipico delle celebrità per creare un look elegante e mozzafiato”.

Harry e Meghan Markle, le polemiche per il viaggio in Colombia

Sebbene in pubblico appaiano bellissimi come sempre, c’è anche chi afferma che il Principe Harry e Meghan Markle non abbiano “la minima idea di cosa stanno facendo ora che hanno perso tutto il loro potere”. Il loro viaggio in Colombia, che è stato definito controverso, non ha uno scopo vero e proprio, perché in questo momento non rappresentano più la Gran Bretagna, dal momento in cui hanno lasciato i doveri Reali.

Finora tutti i “finti” tour Reali intrapresi dalla coppia si sono ripetuti nel medesimo modo: il Duca e la Duchessa di Sussex arrivano mano nella mano, Harry opta quasi sempre per un look casual, mentre Meghan è elegantissima, stilosa e super glamour. “Ma anche il benvenuto ufficiale, in questo caso dal Vicepresidente, quasi un leggero declassamento, e poi un evento culturale a seguire”. Detto questo, è anche vero che prenderanno parte a una discussione su un tema molto delicato, ovvero i pericoli di internet per i bambini.

“Stanno facendo le cose a modo loro”, ha sottolineato Jennie Bond, ex corrispondente della BBC Royal. “Hanno anche smesso di attaccare la Famiglia Reale così apertamente. Ma il fatto è che continuano a fare notizia e stanno usando la loro piattaforma per migliorare la vita degli altri”. Nonostante le loro intenzioni, la Famiglia Reale è ugualmente preoccupata: temono che possano “sferrare” dei colpi inattesi rivelando ulteriori segreti, come con l’intervista a Oprah Winfrey o il libro Spare.