Meghan Markle, significato dell’abito blu da 1000 euro all’inizio del tour in Colombia

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Meghan Markle in Colombia

Meghan Markle non smette mai di stupire con le sue scelte di stile, capaci di comunicare molto più di un semplice senso estetico. Ogni capo che indossa è il risultato di una scelta ponderata, un messaggio che desidera trasmettere al mondo. E così è stato anche per l’inizio del tour in Colombia, dove la Duchessa di Sussex ha sfoggiato un elegante abito blu.

L’abito blu di Meghan: un simbolo di raffinatezza e impegno

Quando Meghan Markle è scesa dall’aereo in Colombia, l’occhio esperto degli osservatori di moda non ha potuto fare a meno di notare l’eleganza sobria del suo abito blu. Firmato da Veronica Beard, l’outfit è composto da un gilet senza maniche dal taglio sartoriale e pantaloni cropped abbinati.

Il look, dal valore complessivo di circa 1000 euro, è stato ulteriormente impreziosito da accessori di lusso come la borsa Loro Piana e le scarpe Manolo Blahnik.

Fonte: Getty Images

Il colore blu non è mai una scelta casuale per Meghan Markle. Questo colore, tradizionalmente associato alla calma, alla fiducia e alla lealtà, riflette il desiderio di Meghan di proiettare un’immagine di stabilità e serenità in un momento in cui è sotto i riflettori per le sue scelte personali e pubbliche.

Il blu è anche un colore che richiama l’impegno verso cause importanti, come quelle sostenute dalla sua fondazione Archewell. Indossando questo abito all’inizio del tour in Colombia, Meghan ha voluto enfatizzare la serietà del suo impegno in questioni sociali cruciali, come la sicurezza digitale e l’empowerment femminile, temi centrali del viaggio.

Fonte: Getty Images

Un tour in Colombia: impegno sociale per Meghan

L’arrivo a Bogotá ha segnato l’inizio di un’agenda ricca di incontri e attività, tutte mirate a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di grande rilevanza sociale. Il primo impegno è stato la visita a una scuola locale, il Colegio Cultura Popular, dove Meghan e il Principe Harry sono stati accolti con calore dagli studenti e dal personale.

Questo incontro ha rappresentato un momento cruciale del tour, in cui la coppia ha avuto l’opportunità di ascoltare direttamente le voci dei giovani colombiani, discutendo con loro le sfide e le opportunità offerte dall’era digitale.

Durante la visita, Meghan ha elogiato gli studenti per la loro intelligenza e la loro consapevolezza, sottolineando l’importanza di rimanere “autonomi e non dipendenti dalla tecnologia“. Questo messaggio si allinea perfettamente con le attività dell’Archewell Foundation, che promuove la sicurezza digitale e l’empowerment delle comunità attraverso l’educazione e l’informazione.

Fonte: Getty Images

Il tour in Colombia di Meghan Markle e del Principe Harry non si è limitato alla visita alle scuole. La coppia reale ha partecipato a una serie di eventi culturali, tra cui una performance al National Center for the Arts di Bogotá. Qui, Meghan ha affascinato tutti non solo con un altro impeccabile outfit, ma anche con la sua partecipazione attiva durante gli spettacoli, un gesto che ha dimostrato il suo rispetto e il suo interesse per la cultura locale.

L’incontro con la Vicepresidente colombiana, Francia Márquez, ha rappresentato un altro momento significativo del tour. Durante questa conversazione, sono stati trattati temi cruciali come l’inclusione sociale e l‘importanza di costruire un futuro digitale più sicuro e responsabile. La scelta di Meghan di partecipare a questo incontro indossando un outfit sofisticato ma sobrio ha ulteriormente rafforzato il suo messaggio di impegno e serietà.