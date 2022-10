Meghan Markle e Harry stanno per esplodere: spunta la figlia segreta di lei

Fonte: Getty Images Meghan Markle spiazza tutti: abito-cappa e cappello Dior

Il matrimonio di Meghan Markle e Harry sembra entrato definitivamente in crisi. Pare che le nuove indiscrezioni emerse su una figlia segreta di lei, abbiano così deluso e amareggiato il Principe da compromettere seriamente il rapporto con la moglie. Ormai non ha più nessuno di cui fidarsi. È solo una questione di tempo, ma la coppia sta per esplodere, a dirlo è Samantha Markle, la sorellastra della Duchessa del Sussex.

Meghan Markle, la figlia scomoda che non piace ad Harry

Dopo essere stato abbandonato dalla Famiglia Reale, dopo che William ha mostrato apertamente la sofferenza causata dal suo comportamento e dopo le voci di un test del DNA richiestogli da Carlo, Harry pare abbia perso anche l’ultima persona su cui pensava di poter contare e con con cui essere totalmente sincero, sua moglie Meghan Markle. Con lei ha condiviso la sua battaglia contro la Corte e contro i media che l’hanno da sempre messo alla gogna. Ma adesso questo sodalizio sembra essersi spezzato, almeno stando a quanto scrive New Idea.

Il magazine australiano già lo scorso anno pubblicava un articolo in cui si parlava della “figlia segreta” di Meghan e di alcune foto “che avrebbe voluto tenere nascoste”. Poi l’indiscrezione si sgonfiò, perché emerse che la bambina in questione era Ivy, la figlia della sua ex migliore amica Jessica Mulroney. La Markle l’ha sempre considerata come sua figlia e anche il 10 ottobre, in un video girato in occasione dei WellChil Awards, ha parlato di 5 figli. Due ovviamente sono Archie e Lilibet, i bambini avuti da Harry, due sono i cani e la quinta è proprio Ivy.

Secondo fonti vicine ai Sussex questo attaccamento di Meghan alla piccola irriterebbe Harry, soprattutto perché la moglie la considera proprio come una figlia, al pari di Archie e Lilibet. Come è emerso recentemente, il Principe è ossessionato dalla lealtà, che richiede anche ai membri del suo staff in modo quasi maniacale, e queste “preferenze” della moglie proprio non le sopporta, è quasi una mancanza di fedeltà.

Harry e Meghan Markle stanno per esplodere: fine del matrimonio

La tensione dunque corre sul filo tra Harry e Meghan e a gettare benzina sul fuoco ci si mette Samantha Markle che per altro ha sempre avuto parole d’odio verso la sorellastra. D’altro canto non le ha mai perdonato di non averla invitata alle sue nozze. E così si è vendicata prevedendo la fine imminente del loro matrimonio, come riporta il magazine In Touch. Samantha avrebbe anche rivelato come Meghan fosse consapevole, quando convolò a nozze col Principe, “che non avrebbe potuto giocare con le sue regole”, accusandola di aver ingannato suo marito. Harry potrebbe vincere in tribunale se un giorno chiedesse il divorzio, ha quindi sentenziato.

Un’altra fonte, che è però voluta rimanere anonima, ha rincarato la dose parlando di mancanza di rispetto nei confronti del Principe. “Meghan lo ha isolato dalla sua famiglia per essere la prima in ogni situazione, non sarà mai veramente felice a meno che non diventi il ​​centro di tutto e anche questo non sarà abbastanza”. In Touch prevede che la fine del matrimonio tra Harry e la Markle sia ormai molto vicina.