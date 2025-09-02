“Meghan Markle ha una figlia segreta che non è di Harry”. La sua reazione

Meghan Markle avrebbe una figlia segreta, nata quando lei aveva 18 anni dalla relazione con un avvocato. La reazione della Duchessa del Sussex

Meghan Markle avrebbe una figlia segreta, nata prima della relazione con Harry, quando faceva ancora l’attrice. Questa è l’ultima eclatante rivelazione sulla Duchessa del Sussex che reagisce condividendo su Instagram le foto dei suoi bambini legittimi, Archie e Lilibet. Ma procediamo con ordine.

Meghan Markle, la figlia segreta

Harry non è stato certo il primo amore di Meghan Markle e nemmeno il primo marito. Infatti, prima di convolare a nozze col secondogenito di Carlo e Diana, era stata sposata con il produttore televisivo Trevor Engelson. Meg non ha mai fatto nulla per nascondere questa relazione e ha lasciato che circolassero persino delle foto piuttosto compromettenti della sua festa di nozze in spiaggia dove la sposa non sembrava del tutto sobria o come quando si disse che era scappata da Harry rifugiandosi dall’ex.

Ma pare che i matrimoni contratti da Meghan non siano due, ma tre. Stando a quanto riporta il magazine scandalistico Radar Online, autore dello scoop sulla figlia segreta, la Duchessa avrebbe sposato giovanissima un avvocato di nome Joseph Goldberg-Giuliano e dalla loro relazione era nata una bambina.

La notizia di questo primo matrimonio non è mai trapelata prima e men che meno quella di una presunta figlia avuta da tale unione. Addirittura, c’è chi sostiene di aver capito chi sia la figlia segreta di Meghan. Si tratterebbe di sua nipote Noelle Rasmussen (figlia della sorellastra Samantha Markle), oggi 26enne. Ciò significa che, se fosse vero, Meghan avrebbe avuto la figlia quando aveva 18 anni. E proprio per questo, stando a chi sostiene questa versione dei fatti, avrebbe tenuto nascosta la gravidanza.

Pare che le voci sulla figlia segreta di Meghan circoli da tempo, ma nell’ultimo periodo si sono fatte più insistenti dopo che il rapporto con Harry sembra essersi raffreddato.

Meghan Markle, la storia della figlia segreta non convince

Ora, la tesi secondo cui Lady Markle abbia nascosto per 26 anni una figlia, spacciandola per sua nipote, regge poco e già a una analisi superficiale appare infondata. Sono troppo le cose che non tornano.

Meghan avrebbe avuto una figlia a 18 anni, prima ancora che fosse un’attrice nota e soprattutto decenni prima di incontrare Harry. Dunque, che motivo avrebbe avuto di nascondere la gravidanza?

Anche perché, stando all’indiscrezione emersa, avrebbe avuto la figlia all’interno di un matrimonio, tra l’altro con un avvocato, quindi in una situazione del tutto tranquilla e normale. Anche se a 18 anni si è molto giovani, si è comunque maggiorenni, quindi indipendenti da qualsiasi tutela da parte di genitori o adulti.

Se Meghan non aveva motivi validi per nascondere la figlia, allora la bambina sarebbe dovuta essere nota al secondo marito e alle sue amiche.

Inoltre, la presenza di una figlia nata all’interno di un altro matrimonio non sarebbe stata un ostacolo alle nozze con Harry, comunque non più di un divorzio. Inoltre, altri membri della Famiglia Reale hanno sposato persone con bambini avuti da precedenti relazioni, come Beatrice di York che ha sposato Edoardo Mapelli Mozzi, già padre di un bambino.

Infine, va ricordato che il rapporto di Meghan con la sorellastra non è dei migliori. Samantha l’ha pubblicamente criticata, è andata persino ospite di Barbara D’Urso e in quell’occasione non ha avuto certo belle parole per Lady Markle. Quindi Samantha perché avrebbe accettato di mantenere il segreto sulla figlia di Meg quando avrebbe potuto vendere la notizia per milioni di dollari?

Meghan Markle condivide la foto di Archie e Lilibet

Quasi in risposta ai pettegolezzi su di lei, Meghan ha condiviso su Instagram nuove immagini della seconda stagione della sua serie su Netflix. E tra le foto pubblicate compaiono anche i suoi figli, Archie e Lilibet, avuti con Harry.

In uno scatto i bambini sono ritratti di spalle, seduti davanti a un tablet mentre guardano la mamma che gira la serie. In un altro, Lilibet è seduta in ginocchio sulla sedia da regista e sfoggia la sua lunga chioma rossa. E poi c’è Archie, anche lui rosso come il papà, che si diverte col ciak. Anche se non vediamo il suo viso, protetto da un cuoricino.