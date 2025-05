Harry e Meghan Markle, Archie compie sei anni tra feroci polemiche

Archie, il primo figlio di Harry e Meghan Markle, compie 6 anni. È nato infatti il 6 maggio 2019. Il suo compleanno però è funestato dalle polemiche feroci e dalle tensioni che i suoi genitori hanno contribuito a creare.

Harry, Archie compie 6 anni: party in famiglia

Come di consueto, Harry e Meghan Markle festeggiano il compleanno del loro primogenito, Archie, nel più stretto riserbo. Sicuramente, la Duchessa del Sussex ha organizzato una super festa nel giardino della villa di Montecito, dove avrà invitato tutti gli amichetti di suo figlio, oltre naturalmente alle conoscenze che contano.

Non è da escludere, in effetti, che alcuni momenti del party finiscano in una delle prossime stagioni della serie Meghan, with Love che la moglie di Harry ha realizzato per Netflix, dove racconta della sua vita da “casalinga” di lusso che dà consigli su come preparare il pranzo, prendersi cura dell’orto e del giardino e su come vivere momenti di qualità in famiglia.

Harry e Meghan Markle, Carlo escluso dai festeggiamenti

Tra gli invitati della festa non può mancare nonna Doria Ragland, la mamma di Meg, che è spesso ospite dei Duchi del Sussex. E inoltre è sempre stata presente agli altri compleanni dei nipotini, oltre alle feste comandate, come Natale e Pasqua.

Mentre, per quanto riguarda nonno Carlo e nonna (acquisita) Camilla, è praticamente escluso ogni contatto, dopo quanto accaduto in questi giorni.

In passato, fonti vicine ai Reali avevano dichiarato che il Re era in contatto coi nipotini, figlio di Harry e Meghan, e che in occasioni speciali come i compleanni, inviava loro regali e li sentiva in video chiamata. Ma è davvero impensabile che quest’anno Carlo possa fare gli auguri ad Archie via telefono.

Harry, il compleanno di Archie funestato dalle polemiche

L’intervista bomba di Harry alla BBC ricorda molto da vicino quella di sua madre Diana. Come la Principessa, anche lui non ha usato mezzi termini per descrivere la sua situazione rispetto a suo padre Carlo e al Palazzo in generale.

Fonte: IPA

Di fatto, le dichiarazione di Harry sono inequivocabili. Per Carlo non c’è possibilità di instaurare un minimo rapporto con Archie e Lilibet.

Privato della sua scorta in Inghilterra , il Principe ha detto al giornalista della BBC che ormai gli era “impossibile tornare” in Inghilterra con la moglie e che era dispiaciuto di non poter “mostrare ai suoi figli il suo paese natale”. E di conseguenza, di non poter far conoscere loro il nonno.

Senza contare le solite lamentele sul fatto che suo padre non voglia parlargli al telefono, mentre lui vorrebbe riconciliarsi e ha addirittura aggiunto che non sa quanto ha ancora da vivere Re Carlo, generando il panico, perché sta dicendo che suo padre sta per morire indebolendo così la Monarchia.

Fonte: IPA

Meghan Markle, niente foto per il compleanno di Archie

Intanto, Meghan non ha postato sul suo profilo Instagram alcuna foto di Archie in occasione del suo compleanno. I Sussex sono sempre stati molto attenti alla privacy dei figli, ma la Duchessa non ha esitato a sfruttare la loro immagine per fare pubblicità alle sue marmellate.

Certamente, li ha mostrati solo di spalle, senza rivelare i loro volti. Dunque, ci si sarebbe aspettati un ritratto dedicato per Archie. E invece, per il momento, l’ultimo post risale a due giorni fa e ritrae Harry in giardino mentre tiene per mano il primogenito e Lilibet sulle spalle.