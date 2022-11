Meghan e Harry: “Una foto li ha portati al ritiro”. I segreti dietro la Megxit

Fonte: GettyImages Meghan e Harry, i segreti dietro la Megxit

Sarebbe stata una foto a far decidere Meghan e Harry in via definitiva sulla Megxit, è quanto emerge a quasi tre anni di distanza dalla decisione dei Duchi di Sussex di ritarsi dagli impegni come membri senior della Royal Family e di trasferirsi negli Stati Uniti. L’idea di allontanarsi dagli impegni di corte sarebbe stata già nell’aria a soli sei mesi dalle loro nozze, ma uno scatto in particolare avrebbe dato la spinta necessaria per arrivare alla decisione finale.

Meghan e Harry, la foto che li ha portati al ritiro

Uno scatto in cui si vedono alcuni membri della Famiglia Reale posare tutti insieme: secondo Andrew Morton, come riportato dal Mirror, ci sarebbe questa foto dietro la decisione definitiva sulla Megxit, infatti l’immagine avrebbe avuto la funzione di “sveglia” per i Sussex.

Ma di che scatto si tratta? Per capirlo dobbiamo fare un passo indietro nel tempo e andare a prima della Megxit quando è stata pubblicata una foto che ritrareva la Regina Elisabetta, l’allora ancora Principe Carlo, il Principe William e il figlioletto George. Questa non sarebbe la sola causa alla base della loro decisione ma, secondo quanto riportato dal Mirror, la foto avrebbe gettato benzina sul fuoco. Infatti Harry e Meghan a quanto pare già pensavano che stessero “cospirando contro di loro”.

Andrew Morton, nel suo libro Meghan: A Hollywood Princess, spiega che: “La coppia reale sospettava che l’intera istituzione stesse cospirando contro di loro. Come hanno visto, le prove erano tutt’intorno a loro”. Un esempio sarebbe stato un incontro che Harry doveva avere con la nonna, la defunta Regina Elisabetta, appuntamento che era stato rimandato all’ultimo. Per Harry, secondo quanto riporta il magazine britannico, quella sarebbe stata una conferma della “sensazione che, nonostante la loro popolarità internazionale, fossero in fondo al totem reale”. L’incontro era stato spostato all’ultimo e dall’altra parte c’era chi temeva che “qualsiasi cosa la Regina avesse concordato durante le conversazioni informali sarebbe stata usata da Harry come tattica negoziale”.

Meghan e Harry, i segreti dietro la Megxit

Ci sarebbero altri segreti dietro la Megxit: infatti, secondo quanto Andrew Morton ha raccontato al podcast del Mirror, Meghan e Harry avrebbero iniziato a pensare di tirarsi indietro come membri senior della Royal Family a soli sei mesi dalle loro nozze. Ad esempio il Duca di Sussex avrebbe avuto un colloquio con Oprah Winfrey (che poi li ha ospitati per un’intervista che ha fatto discutere) nel 2018, molto prima di quell’annuncio ufficiale che era arrivato – per i sudditi e il mondo – totalmente inaspettato e come un fulmine a ciel sereno. Un annuncio che segnava solo l’inizio di un allontamaneto che non ha mai smesso di diventare via via più esteso.

E senza dubbio una nuova frattura arriverà con il libro di Harry Sprare – ovvero “Il secondogenito” – l’uscita dell’autobiografia è prevista per il 10 gennaio. Mancano ancora due mesi alla sua pubblicazione e sta già facendo parlare di sé tantissimo: ad esempio c’è chi afferma che gli assistenti di palazzo nutrano il timore che possa causare alla Royal Family “danni irrevocabili” sia alla“reputazione che alle relazioni”. Cosa accadrà si potrà scoprire solamente dopo l’uscita, prevista in 16 lingue e in contemporanea.