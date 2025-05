Matilde del Belgio ha deciso di andare fuori dai suoi soliti schemi di look, indossando un tubino rosso fuoco insieme a dei gioielli in oro che la rendevano radiosa

Fonte: IPA Matilde del Belgio

Matilde del Belgio è una delle Regine europee più attenta al suo look, visto che si mostra in pubblico sempre con degli outfit molto studiati, sobri ed eleganti. La sovrana non sembra amare gli eccessi e predilige, solitamente, i look declinati in tinte pastello come il rosa e l’azzurro, che ben si accompagna con il colore dei suoi occhi.

Di recente, però, la prima donna del Belgio ha deciso d’osare in diverse occasioni e per presenziare alla manifestazione benefica Baillet Latour Biomedical Award ha indossato un abito rosso fuoco, che la faceva apparire davvero radiosa.

Matilde del Belgio bellissima in rosso fuoco

Matilde del Belgio non perde occasione per far sentire la sua vicinanza ai sudditi, presenziando a eventi benefici, incontri importanti e banchetti di stato. Di recente la sovrana è stata anche protagonista di una visita di stato in Vietman, in cui ha sfoggiato dei look colorati e dallo stile orientale.

Ma la prima donna del Belgio ha deciso di prediligere le tinte accese anche in un’altra occasione davvero particolare, il suo pellegrinaggio sul Cammino di Santiago di Compostela, completato dalla Famiglia Reale Belga durante le vacanze pasquali. Di recente la Regina ha nuovamente puntato sui colori vivaci, in occasione del Baillet Latour Biomedical Award, mostrandosi con un elegantissimo tubino rosso fuoco.

Fonte: IPA

Matilde del Belgio, quindi, ha deciso d’osare e di andare fuori dalle righe, senza perdere, però, dei punti in eleganza, visto che il vestito da lei scelto l’ha fatta apparire più chic e radiosa che mai. La creazione sartoriale era stata confezionata da Safiyaa, un brand molto apprezzato dalla Regina e presentava una parte inferiore dal taglio dritto, mentre quella superiore era animato da uno speciale scollo a V, animato da due ali di stoffa a incrocio.

Il vestito aveva le mezze maniche ed è stato accompagnato da Matilde del Belgio da un paio di scarpe rosse di Natan con dettaglio trasparente. Anche la borsa della sovrana era in tinta, visto che l’accessorio era rosso fuoco e creato da Fabienne Delvigne.

Matilde del Belgio, i gioielli

Matilde del Belgio ha presenziato a un’importante cerimonia il 30 aprile 2025, in cui ha premiato dei giovani e promettenti ricercatori nel campo biomedico. Per l’occasione la Regina ha indossato un tubino rosso fuoco, accompagnandolo con dei gioielli dallo stile inusuale, che accendevano ulteriormente la sua bellezza.

Fonte: IPA

La prima donna del Belgio, infatti, ha indossato degli orecchini in oro a forma di foglia pendente di Sézane Jordane e un bracciale rigido ampio dello stesso materiale decorato sempre con forme naturali. Si trattava del Christine Bekaert Bamboo Cuff. I due gioielli erano dei veri e propri punti focali di tutto l’outfit e accendevano ancora la sua bellezza e il suo incarnato. Matilde del Belgio ha indossato anche un altro bracciale a catena e uno rigido più stretto.

La Regina ha completato il suo outfit con un orologio prezioso, si trattava infatti di un Rolex in oro e argento, arricchito da diversi diamanti, il modello era il Datejust Watch.