Lutto per Re Carlo III, l’addio più difficile al nipote del Principe Filippo

Fonte: Getty Images Re Carlo III, il lutto doloroso

I primi mesi come Re per Carlo non sono stati semplici, a partire dal dolore per la perdita della Regina Elisabetta, fino alle contestazioni. Ora a colpirlo è stato un lutto importante, infatti si è spento a 89 anni Max Markgraf von Baden, figlio di Theodora di Grecia e Danimarca, ovvero una delle due sorelle del Principe Filippo.

Re Carlo III, il lutto per la morte del cugino

Un lutto molto doloroso ha colpito Re Carlo III e la Famiglia Reale: si è spento a 89 anni il cugino di primo grado Max Markgraf von Baden. Nipote del Principe Filippo, era il figlio di sua sorella Theodora di Grecia e Danimarca. È nato nel 1933 e ha frequento lo stesso percorso formativo dello zio e del cugino, infatti proprio come Re Carlo ha studiato presso il collegio Gordonstoun in Scozia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente molto tempo prima del futuro sovrano, infatti tra di loro vi sono ben 15 anni di differenza.

Max Markgraf von Baden è convolato a nozze nel 1966 con l’arciduchessa Valeria d’Austria e la coppia ha avuto quattro figli, di questi il suo successore è Bernhard a cui ha lasciato l’amministrazione nel 1998. E proprio l’arciduchessa, insieme al figlio e a sua moglie Stephanie, hanno rappresentato la famiglia nel corso del funerale della Regina Elisabetta.

Max Markgraf von Baden è stato un uomo molto impegnato dal punto di vista sociale: ha fatto parte di oltre 60 club e ha dato vita a un’organizzazione umanitaria per i rifugiati. In una nota per dare la notizia del suo decesso hanno scritto: “Era libero dalla presunzione e coltivava buoni contatti con la gente della sua terra. Ha sempre avuto un orecchio aperto per le persone bisognose, per le persone che gli chiedevano aiuto”.

A quanto pare si terranno due cerimonie funebri: una per la famiglia e per i politici e una per i dipendenti e gli amici.

Non è ancora noto se qualche membro della Royal Family prenderà parte alla funzione.

Re Carlo III, i momenti più difficili

Re Carlo III sta vivendo momenti difficili. Da quando è salito al trono ha dovuto fare i conti con tante questioni diverse. A partire da quella, forse, più scottante, ovvero il rapporto con il suo secondogenito Harry. Manca pochissimo all’uscita del suo libro di memorie, che promette nuove rivelazioni. Senza dimenticare che la docu-serie di Harry e Meghan su Netflix è uscita da poche settimane dando vita a diverse polemiche.

Intanto il Re ha tenuto il suo primo discorso alla nazione per Natale e se il ricordo della Regina Elisabetta è stato più vivido che mai in ciò che ha detto, ai sudditi non è sfuggito un dettaglio importante che non è piaciuto. La Regina, infatti, era solita posizionare sulla sua scrivania una foto di famiglia, con figli o nipoti, ma Re Carlo III non ha esposto nessuna immagine, rompendo la tradizione e questo non è andato giù a tutti. Perché quel gesto, per quanto piccolo, regalava un senso di unità. E ovviamente non sono mancati commenti in merito al fatto che Harry e Meghan non siano stati citati.

Momenti difficili per il Re a cui si aggiunge il dolore per il lutto che ha colpito la sua famiglia.