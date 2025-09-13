Letizia di Spagna, il look urban chic con camicia a righe per l’inizio della scuola

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Letizia di Spagna

Letizia di Spagna continua a far parlare di sé, e non solo per il suo ruolo istituzionale: con il suo stile impeccabile e la capacità di trasformare ogni apparizione pubblica in un momento di tendenza, conquista sempre più i fan del royal style. Alla cerimonia d’apertura del nuovo anno scolastico 2025/2026 presso la scuola elementare Entresotos, la sovrana ha scelto di indossare un look che mescola eleganza e praticità, confermando di essere una vera icona contemporanea. Nessun dettaglio viene lasciato al caso: dalla camicia ai pantaloni fino alla scelta impeccabile della calzatura, ogni elemento racconta uno stile pieno di classe e personalità, proprio da vera Regina.

Letizia di Spagna, look informale per l’inaugurazione dell’anno scolastico

Tra le teste coronate europee, Letizia di Spagna si distingue sicuramente come una vera icona di eleganza: negli anni infatti ha conquistato il pubblico con uno stile dal gusto impeccabile, tanto che ogni sua uscita pubblica diventa un piccolo evento moda. Dagli impegni ufficiali alle occasioni più informali, Letizia sa sempre scegliere capi ricercati e mai eccessivi, sempre in sintonia con la sua personalità: tagli puliti, colori raffinati e dettagli di tendenza raccontano una donna che conosce bene il potere dell’immagine.

E una delle occasioni più recenti per mostrare tutto il suo buongusto nel vestire è stata l’apparizione all’apertura ufficiale del nuovo anno scolastico, dove ha dimostrato ancora una volta perché viene considerata una delle sovrane più eleganti d’Europa: per l’occasione Letizia ha scelto un outfit che unisce praticità e charme, confermando il suo talento nel muoversi con naturalezza tra impegni istituzionali e tendenze moda.

La sovrana ha puntato su una camicia a righe azzurre e bianche, un grande classico del guardaroba che non passa mai di moda: il taglio leggero, le maniche arrotolate e la vestibilità morbida, le donano un’aria rilassata, quasi da “business casual”, perfetta per un evento che parla di scuola, bambini e comunità. Le righe verticali, oltre a essere un dettaglio grafico chic, slanciano la figura e conferiscono immediatamente freschezza al look.

IPA

A bilanciare la delicatezza della camicia, la Regina ha scelto pantaloni neri a vita alta dal taglio ampio e diritto, corti alla caviglia. Un modello raffinato, dal fit impeccabile, che le permette di muoversi liberamente senza rinunciare a un’aura di potere. La cintura nera segna il punto vita, creando una silhouette elegante e pulita: un dettaglio semplice, ma capace di dare ordine e coesione all’intero look.

Il vero colpo di stile, però, arriva dalle scarpe basse in pelle nera con cinturino: in un mondo di tacchi vertiginosi, Letizia ribadisce che la regalità non ha bisogno di centimetri extra per imporsi e punta sicura su un modello Mary Jane flat, raffinato e dal fascino un po’ rétro, unendo comfort e femminilità.

IPA

Letizia di Spagna completa poi il tutto con un beauty look discreto: capelli sciolti, tenuti in ordine da un cerchietto slim, e trucco naturale che esalta i lineamenti: la scelta giusta per un evento del genere.

Letizia di Spagna, regina di stile in ogni occasione

Letizia di Spagna ha trasformato il suo ruolo da giornalista a Regina in una vera e propria lezione di stile: il suo guardaroba racconta una donna moderna che non rinuncia all’eleganza, ma che predilige linee pulite e capi versatili. A differenza di altre reali europee, come Kate Middleton, spesso legata a un classicismo più british, Letizia osa di più: ama i tagli sartoriali, i dettagli architettonici e non ha paura di inserire tocchi contemporanei, come scarpe flat o abiti dalle silhouette minimal.

Mentre la principessa di Galles punta su romanticismo e tradizione, la regina spagnola gioca con contrasti e colori, mantenendo però sempre un equilibrio impeccabile, anche mixando capi sostenibili e di brand low cost.

Sono tante le occasioni che hanno consacrato la fama di icona fashion di Letizia, come i suoi famosi capispalla, tra cui il cappotto doppiopetto con bottoni oro, oppure gli accessori scelti sempre con grande attenzione, come la collana di perle abbinata al vestito attillato sfoggiata durante i Premi del Giornalismo a luglio 2025.

O il look scelto per la visita in Giappone nel 2019, dove ha indossato uno splendido abito floreale sui toni del verde abbinato ad un maxi cerchietto rosa.

Letizia dimostra così che la regalità contemporanea passa anche attraverso scelte sartoriali consapevoli: capi che parlano di sé, di una nazione e di una donna che sa essere Regina senza mai rinunciare alla sua personalità.