Letizia di Spagna, Leonor è cresciuta: il misterioso fidanzato alla festa di famiglia

Letizia di Spagna, Leonor torna a casa e mostra il suo sostegno all’Ucraina

Quando iniziano le vacanze, Leonor è sempre una dei primi allievi a lasciare l’UWC Atlantic College, il prestigioso istituto che frequenta ormai da tempo. Per la cosiddetta “pausa di primavera”, le nostre vacanze di Pasqua, la primogenita di Letizia di Spagna è tornata a casa per presenziare ad alcuni eventi istituzionali e per passare le giornate di festa in compagnia della sua famiglia.

Pare però che la Principessa delle Asturie sia stata accompagnata, in occasione del compleanno della nonna, da un misterioso giovane, un amico “speciale” che i tabloid spagnoli non hanno potuto non notare.

Letizia di Spagna, Leonor e il misterioso fidanzato

La primogenita di Letizia di Spagna e Felipe ormai da qualche tempo studia all’UWC Atlantic College, il prestigioso istituto in Galles dove studiano i futuri sovrani d’Europa e i giovani rampolli delle famiglie più agiate del continente. Per questo, lontana per gran parte dell’anno dalla sua famiglia, le pause scolastiche sono sempre il momento ideale per la Principessa Leonor di ricongiungersi con la madre, il padre e la sorella Sofia.

Queste vacanze pasquali sono state l’occasione, oltre per presenziare ad alcuni eventi istituzionali, anche per festeggiare la nonna materna, Paloma Rocasolano, che quest’anno ha compiuto 70 anni. È stata Telma Ortiz, la sorella di Letizia, a organizzare una festa a sorpresa per la madre, invitando ovviamente anche la Famiglia Reale spagnola.

I tabloid spagnoli non si sono lasciati sfuggire l’occasione, paparazzando Letizia, Felipe e le Principesse mentre uscivano della casa di Telma. A sorpresa, insieme alla Famiglia, è apparso un giovane compagno di Leonor, riconoscibile dalla felpa dell’UWC Atlantic College. Il giovane non è certo passato inosservato, e ha attirato immediatamente l’attenzione dei media spagnoli: potrebbe effettivamente trattarsi del fidanzato della futura Regina, il chiacchieratissimo compagno di scuola di cui già si era parlato qualche tempo fa.

Letizia di Spagna, il primo (chiacchieratissimo) amore

Non è la prima volta che si parla dei primi amori della Principessa Leonor. Pare che la futura Regina di Spagna abbia conosciuto, proprio tra i banchi di scuola, un giovane rampollo che le avrebbe rubato il cuore.

Come qualsiasi altra ragazza della sua età, Leonor sta finalmente sperimentando, lontana dalle premure di mamma Letizia e dalle rigide regole del Palazzo, quella agognata autonomia che difficilmente è concessa a una Principessa. E proprio in Galles avrebbe conosciuto il suo primo amore. Ovviamente la sua identità non è stata rivelata, ma come già aveva anticipato qualche tempo fa la rivista Informalia, il fidanzato di Leonor è uno studente internazionale come lei, descritto come “alto, snello e molto bello“.

Il magazine spagnolo aveva precisato che i due ragazzi si sarebbero “messi insieme rapidamente” e che siano molto affiatati, grazie agli interessi in comune. La Principessa delle Asturie e il ragazzo, infatti, sarebbe compagni di pensionato ma anche compagni di corso.

Se si dovesse trattare dello stesso giovane – le indiscrezioni risalgono all’inizio dell’anno – vorrebbe dire che la storia d’amore tra i due è andata avanti e che sono arrivate anche le fatidiche presentazioni in famiglia. Come si suol dire, se son rose, fioriranno!