Leonor di Spagna innamorata, chi è il suo fidanzato

È tempo di primi amori per Leonor di Spagna: pare che nella vita della giovane erede al trono ci sia un ragazzo che le sta facendo battere il cuore. La figlia di Letizia Ortiz e Felipe VI del resto ha 16 anni e, come ogni ragazza della sua età, sta sperimentando le prime cotte adolescenziali tra i banchi di scuola, anche se nel suo caso si tratta di un giovane rampollo, ça va sans dire.

Leonor di Spagna, il primo amore

Per la giovane Principessa delle Asturie il trasferimento all’UWC Atlantic College non è stato così terribile come temeva, anzi l’esperienza nella prestigiosa scuola del Galles pare stia avendo dei risvolti positivi. E ovviamente c’entra il suo fidanzatino: pare infatti che Leonor si sia innamorata di un giovane compagno di scuola, e che, come tante altre ragazze della sua età, stia vivendo i suoi primi amori.

Del resto è comprensibile: la giovane erede al trono ha vissuto fino ad oggi sotto l’ala di mamma Letizia, che ha sempre cercato di proteggere sia lei che la secondogenita Sofia dall’invadenza della stampa spagnola (e non). Sebbene la Ortiz sia riuscita a crescere le sue figlie lontane dall’esposizione mediatica – per quanto sia possibile per una futura Regina – Leonor ha cominciato a fare i primi passi verso il suo futuro, esponendosi pian piano con i suoi primi impegni istituzionali.

Nel frattempo ha tagliato anche quel cordone ombelicale che la legava alla madre, al padre e alla sorella, trasferendosi in un altro paese e sperimentando, forse per la prima volta, quell’indipendenza che difficilmente ha potuto vivere in un ambiente protetto come quello del Palazzo Reale.

E così, proprio tra i banchi di scuola, e in terra straniera, la giovane Leonor ha conosciuto il suo primo amore: la rivista Informalia svela che il suo fidanzato sia uno studente internazionale come lei, descritto come “alto, snello e molto bello“. L’identità del giovane non è stata rivelata, tuttavia il magazine spagnolo precisa che i due adolescenti si sarebbero “messi insieme rapidamente” e che siano molto affiatati.

Leonor e il ragazzo sarebbe compagni di pensionato ma anche compagni di corso: all’Atlantic College, la Principessa frequenta i corsi di arabo, cinese e violoncello e questo giovane amore potrebbe essere sbocciato proprio tra i banchi di una di quelle lezioni.

Leonor di Spagna come Kate Middleton?

Com’è ovvio, questa notizia ha attirato tantissimo l’attenzione sulla giovane Leonor, soprattutto perché fino a oggi la futura regina di Spagna ha vissuto in una bolla inaccessibile, che l’ha tenuta lontana da qualsiasi distrazione.

Adesso però la Principessa delle Asturie sta vivendo lontano da casa, vivendo per la prima volta in un contesto dove non sottostare ai rigidi protocolli di Palazzo e distante dall’occhio attento di mamma Letizia, sperimentando le prime liaison amorose.

È ancora presto per dirlo, ovviamente, ma nel caso la relazione col giovane rampollo durasse, non sarebbe la prima volta che una futura regina si innamora a lezione. Basti pensare a Kate Middleton, che ha conosciuto il Principe William durante i corsi alla St.Andrew University: come si suol dire, se son rose, fioriranno.