Letizia di Spagna, Leonor anticipa le vacanze: l’evento che non può perdere

Letizia di Spagna, il suo abito blu (riciclato) è un omaggio a Leonor

La piccola Leonor di Spagna sta crescendo, molto bene, e con l’età aumentano anche gli impegni istituzionali ai quali è chiamata a partecipare. Dopo aver presieduto per la prima volta al Premio Principessa delle Asturie a Oviedo e aver tenuto il suo primo e storico discorso pubblico al Teatro Campoamor, la figlia maggiore di Letizia di Spagna e di Re Felipe si prepara a un evento al quale non può proprio mancare.

Letizia di Spagna, Leonor torna in patria

La maggiore delle figlie del Re di Spagna si è trasferita UWC Atlantic College in Galles, ma è pronta a tornare in patria per presiedere all’atteso appuntamento con il XXIX Concerto che si terrà il 21 ottobre, alla vigilia del Premio Principessa della Asturie. Leonor, ovviamente, non sarà sola ma sarà accompagnata dai suoi genitori e da sua sorella, l’Infanta Sofia.

Per quest’occasione, ha quindi deciso di anticipare le vacanze che avrebbe dovuto iniziare il 22 ottobre e prolungare fino al 31, che è anche il giorno del suo compleanno. Per non mancare ha perciò scelto di essere in patria per partecipare alla programmazione degli eventi che portano il suo nome.

Prima delle celebrazioni, la Famiglia Reale assisterà all’esibizione dell’Orchestra Sinfonica del Principato delle Asturie, che eseguirà Fantasía para un gentilhombre e Concert de Aranjuez sotto la direzione di Josep Vicent. Inoltre, è attesa la partecipazione del chitarrista Pablo Sáinz-Villegas. L’appuntamento con i festeggiamenti si ripete ogni anno dal 1992, con la sola eccezione del 2020, sospeso e rimandato a causa della pandemia.

Tutti gli appuntamenti di Leonor

Gli impegni di Leonor inizieranno già il giorno successivo al concerto, con una serie di eventi ai quali prenderà parte. Avrà diverse udienze con i membri del Consiglio di Fondazione e con la Fondazione, nonché con i vincitori del riconoscimento e con quelli del End of Degree Awards 2019 e 2020 dell’Università di Oviedo e con coloro che sono stati decorati con le Medaglie delle Asturie 2021.

Il momento più atteso è quello di venerdì pomeriggio, per la consegna dei premi. Per il terzo anno consecutivo, Leonor interverrà con un suo discorso. Sabato sarà ancora in attività a Santa María del Puertro per consegnare il Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2021.

La sua assenza dalla Festa Nazionale

La vicinanza del college che ha scelto favoriscono la sua presenza agli eventi istituzionali calendarizzati in Spagna. Quello al quale prenderà parte sarà il primo dall’inizio dell’anno, poiché non ha potuto essere presente alla parata militare del 12 ottobre. Per la prima volta nella sua vita, l’Infanta Sofia ha partecipato all’evento senza avere la sorella al suo fianco. Il ritorno in patria sarà anche la giusta occasione per festeggiare il suo compleanno insieme alla famiglia e agli affetti più cari.