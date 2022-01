Kate Middleton è tornata: cappotto iconico e orecchini a 2,40 euro

Kate Middleton, look business chic e tenerezze con William

Kate Middleton è finalmente tornata al lavoro dopo la pausa natalizia per un evento congiunto con William e ha iniziato l’agenda del 2022 sfoggiando il suo cappotto iconico blu chiaro, maxi pantaloni e un paio di orecchini a cerchio che costano solo 7 sterline (8,40 euro circa). Ma poi scontati sono scesi a 2 sterline (2,40 euro).

Kate Middleton, maxi pantaloni e cappotto iconico

Dopo aver festeggiato i 40 anni con delle foto magnifiche che per la prima volta la ritraggono in veste di futura Regina, Kate Middleton torna alla normalità e al suo ruolo, seppure importante, di Duchessa di Cambridge che ha il compito di portare una ventata d’aria fresca alla Monarchia e distogliere l’attenzione dei media sugli scandali che ancora stanno investendo la Corona, dalla situazione del Principe Andrea spodestato dei suoi titoli alla controversia legale ingaggiata da Harry che minaccia la nonna di non tornare più in Gran Bretagna se non gli viene garantita la protezione della polizia.

A Kate dunque il compito di mostrare il lato scintillante, glamour e perfetto della Famiglia Reale. L’occasione è la visita al Foundling Museum di Londra, insieme a William. Per l’appuntamento mattutino Lady Middleton, patrona del museo dal 2019, ha puntato su un look business chic.

Ha indossato un dolcevita blu notte, già visto, probabilmente di Zara, ma non c’è la certezza sul brand, abbinandolo a un paio di pantaloni morbidi, dai volumi ampi di Jigsaw, anche questo riciclato, dal costo di 130 sterline (156 euro circa). E uno splendido cappotto blu chiaro che ha già indossato in passato ma di cui nessuno conosce il marchio. Il capospalla sta divinamente a Kate, sia per tutte le tonalità del blu le donano molto, sia per il modello a doppio petto che sfila la figura. La Duchessa lo ha sfoggiato per la prima volta nel gennaio 2020, trasformandolo subito in un capo iconico del suo armadio.

Dato il look informale e l’appuntamento di lavoro, Kate ha coordinato il suo abbigliamento con un paio di décolletée dal tacco largo, in suede blu, di Emmy London. Anche queste già viste.

Kate Middleton, gli orecchini di Accessorize scontatissimi

Ma l’accessorio di cui tutti parlano sono gli orecchini scelti dalla Duchessa. Si tratta di un paio di pendenti a cerchio oblungo di Accessorize che costano solo 7 sterline, poco più di 8 euro. Per altro gli orecchini online sono in offerta col 3×2 e sono acquistabili a 2 sterline (2,40 euro).

Kate ha optato per un trucco naturale e sicuramente non avrà rinunciato alla sua crema idratante per una pelle del viso liscia e morbida, mentre i capelli li ha tenuti lunghi e ondulati, merito della sua spazzola magica.

Kate Middleton, tenerezze con William

Kate è apparsa raggiante al museo e lanciatissima. Si è messa perfino alla prova con un disegno di gruppo. La sintonia con William è perfetta e ha perfino osato toccarlo in pubblico con un piccolo gesto d’intimità dal grande significato.