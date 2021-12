Letizia di Spagna, Leonor e la competizione spietata con Alexia d’Olanda

Letizia di Spagna, sua figlia Leonor incanta col look da 59,90 euro

Letizia di Spagna, mamma premurosa e attenta, ha dovuto lasciare andare la sua primogenita: da qualche tempo. Leonor studia infatti in Galles, all’United World College, che ospita anche altre Principesse d’Europa. Tra queste c’è Alexia d’Olanda, la secondogenita del Re Guglielmo Alessandro e Maxima non è destinata a ereditare il Trono, ma non sarà certo lontana dai tanti appuntamenti che rendono così ricca l’agenda di una Principessa.

Leonor di Spagna, il percorso all’UWC Atlantic College

La vita della Principessa Leonor è cambiata molto: la primogenita di Felipe e Letizia è passata dalle amorevoli cure della sua famiglia al clima competitivo del prestigioso college in Galles.

Dopo una breve pausa – è rientrata in Spagna per essere presente al Premio Principessa delle Asturie – la giovane Principessa è tornata all’UWC Atlantic College per continuare con il suo percorso di studi. Leonor ha poi raggiunto la sua terra d’origine in occasione delle festività natalizie 2021, rendendo felice mamma Letizia, il Re Felipe e l’Infanta Sofia.

Il percorso della Principessa delle Asturie nel prestigioso istituto si sta rivelando più difficile del previsto, e rispetto agli altri iscritti Leonor, sta mantenendo un profilo molto più basso. Non si conosce molto delle sue attività all’interno della scuola, perché la primogenita di Letizia e Felipe sta mantenendo un atteggiamento molto più riservato in confronto agli altri giovani Reali, che si stanno impegnando in attività ed eventi collaterali al loro percorsi di studio.

È il caso della celebrazione della Queer Week, manifestazione a favore dei diritti della comunità LGTBIQ+, alla quale Leonor ha deciso di non partecipare, a differenza di un’altra principessa ben nota, Alexia d’Olanda, che ha documentato tutto sui social.

Leonor, la competizione con Alexia d’Olanda

Sia Leonor che Alexia d’Olanda stanno seguendo lo stesso percorso di studi: già dal loro ingresso nell’istituto in Galles si è ipotizzato che tra le due avrebbe potuto esserci una certa rivalità, almeno in termini di visibilità ed esposizione mediatica.

Ed effettivamente è quello che sta accadendo: la figlia di Maxima si è già fatta notare per il suo impegno e il suo attivismo all’interno dell’istituto, dando un’immagine dalla personalità forte e dalle idee chiare. La giovane Principessa ha infatti partecipato ad un’altra manifestazione di un certo rilievo, quella per la lotta al cambiamento climatico, organizzata dagli stessi studenti della scuola. La Principessa ha avuto un ruolo di primo piano, portando uno striscione e scandendo gli slogan della marcia.

Un atteggiamento completamente diverso, anzi opposto, rispetto a quello di Leonor, che invece rappresenta sempre l’immagine della discrezione e della formalità. Questo però non deve sorprendere: mentre la primogenita di Letizia è erede al trono di Spagna, e per questo è molto più soggetta alle rigide formalità della Corona, Alexia d’Olanda invece non sente il peso di questa responsabilità. Sarà la sorella maggiore Amalia a regnare un giorno sul paese, e questo le permette di avere una certa libertà.

Nel frattempo Leonor sta dando prova di essere una perfetta nel suo ruolo da futura Regina di Spagna: durante la cerimonia del Premio Principessa delle Asturie, la giovane Principessa ha abbagliato tutti, oltre che con il suo nuovo stile, più adulto e audace, anche grazie alla sua sicurezza e la sua maturità.