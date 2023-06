Leonor di Spagna dimentica il calciatore: il nuovo fidanzato è un miliardario

Fonte: IPA Letizia di Spagna, la figlia Leonor eredita il suo segreto di stile ed è deliziosa

Leonor di Spagna in love. L’erede al trono ha un fidanzato segreto conosciuto sui banchi di scuola. Il ragazzo non è passato inosservato alla recente laurea della principessa presso l’UWC Atlantic College of Wales, dove c’erano ovviamente anche i genitori Felipe VI e Letizia, la sorella minore Sofia e la nonna materna Paloma Rocasolano. I due si sono scambiati un dolce abbraccio e hanno mostrato una certa intesa in pubblico.

Gabriel Giacomelli, chi è è il fidanzato di Leonor di Spagna

A lanciare lo scoop che sta facendo il giro del mondo è il magazine tedesco Bunte: il giovane che ha rubato il cuore della principessa Leonor si chiama Gabriel Giacomelli e ha diciotto anni. I due si sono conosciuti all’istituto gallese che la figlia di re Felipe VI, che raggiungerà la maggiore età il prossimo ottobre, ha frequentato negli ultimi anni. Lui è brasiliano, ma si è trasferito da bambino a New York con i genitori. Prima di proseguire gli studi nel Regno Unito, dove ha appunto incontrato l’erede al trono, Gabriel ha frequentato la prestigiosa Poly Prep, scuola di Brooklyn.

Gabriel Giacomelli è un grande appassionato di arte, calcio e lacrosse. Parla inglese, portoghese e pure un po’ di tedesco, visto che suo padre è l’esperto di finanza Drausio Giacomelli, che attualmente ricopre la carica di direttore di ricerca sui mercati emergenti presso la Deutsche Bank Securities, nota banca tedesca. In precedenza ha ricoperto posizioni senior alla JP Morgan, multinazionale statunitense di servizi finanziari, come responsabile dei mercati locali in America Latina.

La madre di Gabriel Giacomelli si chiama invece Fernanda e lavora alla VMLY&R, un’azienda internazionale specializzata nel marketing e nella comunicazione. La famiglia vive in un elegante condominio lungo il fiume Hudson, vicino a Wall Street, e con una vista mozzafiato. L’affitto per un appartamento con due camere da letto nella zona è di circa undicimila dollari al mese. Gabriel ha due fratelli più piccoli di lui.

Al momento il futuro di Leonor e Gabriel è un’incognita: la storia d’amore potrebbe non sopravvivere alla distanza e ai numerosi impegni di entrambi. Lui è infatti tornato negli Stati Uniti per proseguire il suo percorso universitario alla New York University; lei deve seguire le orme del padre Felipe e pertanto quest’estate inizierà il suo addestramento militare presso l’Accademia Generale dell’Esercito di Saragozza.

Leonor di Spagna dimentica il calciatore Gavi

L’ultima volta che si è parlato delle faccende di cuore di Leonor di Spagna è stato lo scorso dicembre, durante i Mondiali di calcio in Qatar, quando il calciatore spagnolo Gavi ha regalato al re Felipe una sua maglia autografata. Un dono per una delle sue figlie che ha subito scatenato il gossip. Secondo qualcuno Leonor si era presa una vera e propria cotta per il centrocampista del Barcellona e della nazionale spagnola. In realtà pare che la destinataria fosse la sorella Sofia, vera appassionata di pallone in famiglia.

A quanto pare la relazione tra Leonor e Gabriel Giacomelli va avanti da circa un anno e i genitori della principessa sono a conoscenza di questa frequentazione sulla quale, però, preferiscono non mettere becco. La giornalista Pilar Eyre, esperta della famiglia reale spagnola, ha spifferato in tv che Letizia di Spagna è favorevole alle relazioni prematrimoniali perché queste influiscono sulla maturità sentimentale di una persona e sono di grande aiuto in vista di un matrimonio.