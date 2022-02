Letizia di Spagna cede al rosso e seduce con la giacca in pelle

Letizia di Spagna, tre modi per indossare la giacca in pelle rossa

Letizia di Spagna conclude la sua settimana di lavoro partecipando a un evento per lei fondamentale, il Forum contro il cancro organizzato dall’AECC in occasione della giornata mondiale. E arriva all’appuntamento con la sua magnifica giacca di pelle rossa che infiamma la conferenza.

Dopo aver incantato Vienna, abbiamo visto Letizia di Spagna impegnata all’UNICEF con un completo giacca e pantaloni di Hugo Boss da working girl, molto formale, molto semplice. Ma quando la Reina decide di tornare al suo colore preferito, ossia il rosso, non ha rivali.

Letizia di Spagna seduce in pelle rossa

Così eccola presenziare all’evento contro il cancro, tema cui è molto sensibile, recuperando dall’armadio una giacca di pelle rossa, a girocollo, con bottoni tondi ton sur ton, maniche alla francese che Letizia indossa aperta per mostrare un lungo abito blu navy dalle linee essenziali. La giacca è firmata Carolina Herrera, lo stesso brand del tubino rosso con cui la Reina aveva recentemente deliziato tutti. E non è una novità del guardaroba della Reina. Infatti, l’ha già portata almeno altre tre volte, debuttando nel 2017. Ma ha saputo indossarla in modo molto diverso, tutto il contrario di Kate Middleton che ricicla spesso look identici.

Letizia di Spagna, l’abito di Mango

Il vestito blu invece è di Mango. Ancora una volta Donna Letizia ci insegna come mixare in modo sapiente capi griffatissimi con modelli low cost ma di altrettanto effetto, come quando sfoggiò al gala un abito da sera di H&M. Anche la scelta degli accessori è fantastica. Infatti, la Regina ha perfettamente coordinato alla sua giacca in pelle una cintura di Mohel, mentre le décolletée con finitura cocco e clutch, entrambe rosse sono a firma Magrit, il marchio di calzature e borse preferito dalla Reina.

Il look è riuscitissimo e sembra anticipare le tendenze moda della primavera, considerando anche il fatto che come è sua abitudine non indossa le calze. Non a caso, Letizia di Spagna è considerata da sempre un’icona di stile. L’outfit si completa poi con gioielli semplici, com’è nel gusto: gli orecchini geometrici con brillanti e l’anello d’oro di Keren Hallam.