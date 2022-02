Letizia di Spagna conquista il Palazzo imperiale tra perle e diamanti

Letizia di Spagna meravigliosa: capelli bianchi e borsa da 1.300 euro

Letizia di Spagna conquista Vienna con un nuovo cappotto oversize di Carolina Herrera, il maxi abito in principe di Galles e in via del tutto eccezionale un paio di preziosissimi orecchini con perle e diamanti.

Letizia e Felipe di Spagna sono partiti per un brevissimo viaggio nella capitale austriaca, appena un giorno in cui concentrare numerosi impegni. E la Reina ha incantato tutti presentandosi con un potente look, studiato nei minimi dettagli, ideale per tutti gli impegni che è chiamata ad affrontare.

Letizia di Spagna, il nuovo cappotto di Carolina Herrera

Si inizia dal nuovo cappotto nero di Carolina Herrera, dai volumi ampi, come è di tendenza quest’inverno: forma svasata, monopetto, scollo a V. Per ripararsi dal freddo viennese, molto più pungente di quello madrileno, Letizia indossa guanti di pelle e una sciarpa annodata a cravatta, entrambi neri. Sebbene sia la prima volta che la Regina indossi questo capospalla, sapeva di andare sul sicuro. Infatti, ne possiede uno identico, ma rosa confetto. Un colore troppo informale per il viaggio di Stato.

Dopo il tubino rosso e la gonna in pelle di Hugo Boss, sotto il cappotto Donna Letizia ha preferito indossare un abito più classico, in principe di Galles, nero e bianco, firmato Pedro del Hierro, anche questo un nuovo ingresso nel suo guardaroba. Finalmente la Reina si è mostrata con un outfit interamente nuovo che ha sorpreso piacevolmente tutti dopo che ha deluso insistendo con mise riciclate svariate volte.

La moglie di Felipe ha arricchito il vestito midi, a girocollo e con mani lunghe, con una cintura a fascia nera di Burberry. Mentre per slanciare la figura ha optato per un paio di classiche décolletée in pelle, con tacchi stiletto di Magrit, il suo brand di calzature preferito.

Letizia di Spagna, borsa da 1.300 euro e orecchini di diamanti

Letizia ha poi scelto di portare con sé la borsa di Nina Ricci con catena d’oro, da 1.300 euro, che ultimamente usa spessissimo. Ma non è solo questo accessorio a impreziosire il suo look. Infatti, contrariamente al suo stile, la Reina ha sfoggiato un paio di orecchini molto impegnativi: dei pendenti lunghi con perle australiane e diamanti.

Altro dettaglio interessante, la pettinatura. La Regina si è mostrata con un insolito semiraccolto, portando con fierezza i suoi capelli grigi.

Letizia e Felipe sono stati accolti calorosamente nel Palazzo imperiale Hofburg dal Presidente austriaco Alexander Van der Bellen, e sua moglie, Doris Schmidauer. E hanno visitato la mostra dedicata a Dalì e Freud, per poi ritornare a Madrid.